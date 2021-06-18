Яремчук после феерии в стартовых матчах Евро-2020 заинтересовал клубы из Европы

Нападающий Роман Яремчук стал настоящим лидером атаки сборной Украины на Евро-2020. Игра украинца привлекла внимание клубов Англии и Германии.
Заинтересованность из Европы
Роман Яремчук отличился в двух подряд матчах на Евро-2020. Нападающий огорчил голкиперов Нидерландов и Северной Македонии.
Интересно Украина прервала серию поражений на Евро после игры против Северной Македонии
В поединке против голландцев футболист группы атаки сравнял счет на табло 2:2. А в игре против Северной Македонии удвоил преимущество команды Андрея Шевченко.
- Встреча против Нидерландов завершилась болезненным поражением украинцев 3:2. У наших футболистов почти удалось отобрать очки у фаворита группы С. Только гол в конце противостояния забрал из-под носа украинцев мировую.
- Поединок против македонцев мог завершиться не так положительно. Ярмоленко и Яремчук отличились в "сине-желтой" футболке в первой 45-минутке. А вот во второй соперник сократил преимущество до минимума, а Малиновский не смог реализовать пенальти. В итоге – 2:1 победа Украины.
Своей игрой нападающий заинтересовал топовые европейские клубы. Форвардом интересуется немецкий Вольфсбург и английский Вест Хэм. Нынешний клуб Яремчука бельгийский Гент хочет выручить за игрока от 25 до 30 миллионов евро. Команда Бундеслиги уже готовит предложение.Интересно! В этом сезоне Роман сыграл 43 матча за Гент во всех турнирах, в которых 23 раза отличился в воротах соперников во всех турнирах и отдал 8 ассистов. Его соглашение с бельгийцами рассчитано до конца июня 2025 года. Специализированный портал Transfermarkt оценил стоимость футболиста в 15 миллионов евро. После Евро-2020 его трансферная стоимость может значительно возрасти.
Коротко об уходе Яремчука с Гента
- СМИ сообщали, что итальянская Рома дважды интересовалась услугами Яремчука и была готова предложить сумму в размере 12 миллионов евро. Уже бывший главный тренер "волков" Паулу Фонсека опроверг эти слухи.
- Футболистом групп атаки интересовались португальский Спортинг, бельгийский Брюгге и лондонский Арсенал. Сам футболист хотел покинуть клуб, но в один момент изменил свою позицию и остался в команде.
- В Генте не стали отрицать и пошли навстречу Роману. Они дали гарантию украинцу, что он покинет клуб уже летом 2021 года после чемпионата Европы. Все ради того, чтобы дать шанс Яремчуку сыграть за сборную Украины на турнире.
- Форвард заявил, что не видит препятствий для того, чтобы в будущем стать игроком донецкого Шахтера.
- На одном из матчей чемпионата Бельгии присутствовал скаут Ниццы.