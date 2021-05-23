Французы просматривают Яремчука

Гент и Мехелен соревновались за последнюю путевку в еврокубки. Команда Марьяна Шведа не смогла выдержать напора и уступила Генту 1:2.

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Классный матч за гостей провел Роман Безус, который вышел с первых минут поединка. Также в футболке Гента со старта получил место главный бомбардир Роман Яремчук. Еще один украинец Игорь Пластун вышел на футбольное поле аж на 90-й минуте.

Сначала Безус записал свою фамилию на табло. А уже через 10 минут отличился ассистом на Тиссудали. Все было бы замечательно, если бы в конце встречи травму не получил Яремчук. На 79-й минуте нападающий вынужденно покинул газон.

На матче присутствовал скаут французской Ниццы – представитель клуба Лиги 1 просматривал Яремчука. Скорее всего эта игра стала последней для Романа в футболке бельгийского клуба. Руководство команды установило на форварда ценник в 15 миллионов евро. Гент пообещал отпустить украинца после Евро-2021.