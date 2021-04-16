Гент хоче збагатитись на трансфері

Роман Яремчук не хоче чекати до завершення Євро-2020. Футболіст робить це для того, щоб не відволікатись від матчів за національну команду зайвими питаннями.

Цікаво Забивний Яремчук потрапив у топ-15 бомбардирів в історії збірної України

Гент вирішив скористатись таким розвитком подій та солідно заробити на трансфері забивного нападника. Бельгійці оцінили продаж футболіста збірної України у 20 мільйонів євро. Мінімальна сума, яку хоче виручити Гент складає 15 мільйонів євро.

Спеціалізований портал Тransfermarkt повісив цінник на гравця, який склав 13 мільйонів євро. Його ціна зросла на 2 мільйони євро у порівнянні з попереднім оцінюванням.

Така сума може стати на заваді трансферу Яремчука. Не так багато клубів готові віддати такі гроші за 25-річного нападника.

Що відомо про відхід Яремчука з Гента