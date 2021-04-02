Роман Яремчук отметился голом за сборную Украины в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана. Для нападающего этот результативный выстрел стал уже седьмым за национальную команду.

Яремчук ворвался в список лучших

Свой 7-й гол в "сине-желтой" футболке Роман Яремчук забил на 20-й минуте против Казахстана. Львовянин открылся под передачу Александра Зинченко и классным ударом открыл счет во встрече.

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Хотя его выстрел не позволил Украине праздновать победу, но сумел поднять форварда в топ-15 лучших бомбардиров в истории нашей национальной команды. К слову, во встречах с Францией и Финляндией футболист не забивал.

Яремчук вышел на 15 место. Чтобы забить 7 голов Роману понадобилось сыграть 22 матча. Такое же количество голевых выстрелов в активе бывших игроков сборной Марко Девича (35 матчей) и Максима Калиниченко (47 поединков).

Следующий гол нападающего Гента позволит ему сравняться по количеству аж с 5 "сборниками" – Русланом Ротанем, Андреем Ворониным, Артемом Кравцом, Артемом Милевским и Тамерланом Гусейновым.

Неизменным лидером этой гонки остается нынешний наставник украинской сборной Андрей Шевченко, который наколотил 48 мячей в 111 встречах.

Сразу за спиной тренера располагается Андрей Ярмоленко – 38 голов в 92 матчах. А тройку лидеров замыкает Евгений Коноплянка – 86 противостояний и 21 результативный удар. Оба футболиста еще могут улучшить свою статистику.