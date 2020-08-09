В субботу, 8-го августа, определились последние участники 1/4 финала Лиги чемпионов, а финский гонщик Mercedes Валттери Боттас выиграл квалификацию гран-при 70-летия Формулы-1. Главные новости спорта за 8 августа читайте в дайджесте.

Результаты Лиги чемпионов

Вечером 8-го августа состоялись заключительные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, пишет 24 канал. К шести четвертьфиналистам присоединились "Бавария" и "Барселона".

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"Бавария" практически гарантировала себе участие 1/4 финала еще в первом матче с "Челси", ведь одержала победу в Лондоне со счетом 3:0.

Во втором поединке чемпионы Германии снова были сильнее и закономерно вышли в следующий раунд.

В параллельном матче "Барселона" выбила из Лиги чемпионов итальянское "Наполи". Каталонский гранд в первом матче разошелся миром с неаполитанцами.

Дома "Барселона" была куда сильнее и одержала уверенную победу.

Кто сыграет в четвертьфинале

Аталанта – ПСЖ 12 августа

РБ Лейпциг – Атлетико 13 августа

Барселона – Бавария 14 августа

Манчестер Сити – Лион 15 августа

Поул Боттаса

В Великобритании на автодроме "Сильверстоун" состоялась квалификация гран-при 70-летия Формулы-1. Победу одержал пилот Mercedec Валттери Боттас.

Боттас во время последней опередил своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона, который будет стартовать вторым.

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Не менее неожиданно третье место в квалификации занял пилот Racing Point Нико Хюлькенберг. Немец вернулся в Формулу-1, чтобы заменить больного COVID-19 Серхио Переса.

Топ-10 стартового ряда

Валттери Боттас Льюис Хэмилтон Нико Хюлькенберг Макс Ферстаппен Даниэль Риккардо Лэнс Стролл Пьер Гасли Шарль Леклер Алекс Албон Ландо Норрис

Россияне хотели испортить допинг-пробу Семеренко

Экс-глава антидопинговой лаборатории в Москве Григорий Родченков заявил, что заместитель министра спорта России Юрий Нагорный требовал, чтобы тот испортить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко во время Олимпиады 2014 в Сочи.

На Олимпиаде 2014 года украинская биатлонистка Вита Семеренко стала серебряным призером спринтерской гонки.

Впоследствии она добавила еще в свою копилку с наградами и олимпийское золото. Она вместе с девушками показала великолепный результат в женской эстафете, завоевав первое место.

Спортсменка посвятила свои победы всем мирным протестующим на Майдане в Киеве, которые именно в это время были под обстрелом.

По словам Родченкова, рано или поздно он хотел рассказать о таких намерениях заместителя министра спорта России Юрия Нагорного. Он не ожидал, что чиновник скажет подменить пробу украинки и сделать ее "грязной".

Пирло заменит Сарри в "Ювентусе"

Туринский "Ювентус" официально уволил итальянского наставника Маурицио Сарри. Маурицио Сарри покинул свой пост 8-го августа.

"Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он написал новую страницу в истории "Ювентуса", выиграв 9-й титул. Это стало вершиной его личного путешествия, которое позволило ему покорить все вершины итальянского футбола", – говорится в заявлении клуба.

Карьера Сарри в "Юве"

61-летний Сарри возглавил "Ювентус" летом 2019 года, сменив Массимилиано Аллегри. До этого Сарри возглавлял "Челси" и "Наполи".

Во главе "Ювентуса" Сарри сумел завоевать только один трофей в сезоне 2019/2020. Он выиграл чемпионат Италии.

7-го августа "Ювентус" сенсационно вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянцы уступили французскому "Лиону" по сумме двух матчей.

После рестарта сезона "Ювентус" провел 15 матчей. Туринцы одержали всего 6 побед, потерпели 5 поражений и четыре матча свели к ничьей.

"Ювентус" возглавил Пирло

В этот же день "Ювентус" сообщил, что команду возглавил легендарный футболист сборной Италии Андреа Пирло.

41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до 2022 года. Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере.

В конце июля его назначили на должность главного тренера молодежной команды "Ювентуса".

Цуренко возобновила сезон с победы

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№139 WTA) успешно провела свой первый поединок после рестарта сезона.

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Она праздновала успех в первом матче квалификации турнира в Праге против французской теннисистки Доден (№116 WTA).

Леся Цуренко победила Осеан Доден, которая на турнире в Палермо уступила другой украинке Даяне Ястремськой. Цуренко понадобилось два сета для победы.

Призовой фонд турнира составляет 275 тысяч долларов.