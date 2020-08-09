Определились четвертьфиналисты Лиги чемпионов, поул Боттаса: главные новости спорта 8 августа
В субботу, 8-го августа, определились последние участники 1/4 финала Лиги чемпионов, а финский гонщик Mercedes Валттери Боттас выиграл квалификацию гран-при 70-летия Формулы-1. Главные новости спорта за 8 августа читайте в дайджесте.
Результаты Лиги чемпионов
Вечером 8-го августа состоялись заключительные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, пишет 24 канал. К шести четвертьфиналистам присоединились "Бавария" и "Барселона".
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"Бавария" практически гарантировала себе участие 1/4 финала еще в первом матче с "Челси", ведь одержала победу в Лондоне со счетом 3:0.
Во втором поединке чемпионы Германии снова были сильнее и закономерно вышли в следующий раунд.
В параллельном матче "Барселона" выбила из Лиги чемпионов итальянское "Наполи". Каталонский гранд в первом матче разошелся миром с неаполитанцами.
Дома "Барселона" была куда сильнее и одержала уверенную победу.
Кто сыграет в четвертьфинале
Аталанта – ПСЖ 12 августа
РБ Лейпциг – Атлетико 13 августа
Барселона – Бавария 14 августа
Манчестер Сити – Лион 15 августа
Поул Боттаса
В Великобритании на автодроме "Сильверстоун" состоялась квалификация гран-при 70-летия Формулы-1. Победу одержал пилот Mercedec Валттери Боттас.
Боттас во время последней опередил своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона, который будет стартовать вторым.
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Не менее неожиданно третье место в квалификации занял пилот Racing Point Нико Хюлькенберг. Немец вернулся в Формулу-1, чтобы заменить больного COVID-19 Серхио Переса.
Топ-10 стартового ряда
- Валттери Боттас
- Льюис Хэмилтон
- Нико Хюлькенберг
- Макс Ферстаппен
- Даниэль Риккардо
- Лэнс Стролл
- Пьер Гасли
- Шарль Леклер
- Алекс Албон
- Ландо Норрис
Россияне хотели испортить допинг-пробу Семеренко
Экс-глава антидопинговой лаборатории в Москве Григорий Родченков заявил, что заместитель министра спорта России Юрий Нагорный требовал, чтобы тот испортить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко во время Олимпиады 2014 в Сочи.
На Олимпиаде 2014 года украинская биатлонистка Вита Семеренко стала серебряным призером спринтерской гонки.
Впоследствии она добавила еще в свою копилку с наградами и олимпийское золото. Она вместе с девушками показала великолепный результат в женской эстафете, завоевав первое место.
Спортсменка посвятила свои победы всем мирным протестующим на Майдане в Киеве, которые именно в это время были под обстрелом.
По словам Родченкова, рано или поздно он хотел рассказать о таких намерениях заместителя министра спорта России Юрия Нагорного. Он не ожидал, что чиновник скажет подменить пробу украинки и сделать ее "грязной".
Пирло заменит Сарри в "Ювентусе"
Туринский "Ювентус" официально уволил итальянского наставника Маурицио Сарри. Маурицио Сарри покинул свой пост 8-го августа.
"Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он написал новую страницу в истории "Ювентуса", выиграв 9-й титул. Это стало вершиной его личного путешествия, которое позволило ему покорить все вершины итальянского футбола", – говорится в заявлении клуба.
Карьера Сарри в "Юве"
61-летний Сарри возглавил "Ювентус" летом 2019 года, сменив Массимилиано Аллегри. До этого Сарри возглавлял "Челси" и "Наполи".
Во главе "Ювентуса" Сарри сумел завоевать только один трофей в сезоне 2019/2020. Он выиграл чемпионат Италии.
7-го августа "Ювентус" сенсационно вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянцы уступили французскому "Лиону" по сумме двух матчей.
После рестарта сезона "Ювентус" провел 15 матчей. Туринцы одержали всего 6 побед, потерпели 5 поражений и четыре матча свели к ничьей.
"Ювентус" возглавил Пирло
В этот же день "Ювентус" сообщил, что команду возглавил легендарный футболист сборной Италии Андреа Пирло.
41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до 2022 года. Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере.
В конце июля его назначили на должность главного тренера молодежной команды "Ювентуса".
Цуренко возобновила сезон с победы
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№139 WTA) успешно провела свой первый поединок после рестарта сезона.
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Она праздновала успех в первом матче квалификации турнира в Праге против французской теннисистки Доден (№116 WTA).
Леся Цуренко победила Осеан Доден, которая на турнире в Палермо уступила другой украинке Даяне Ястремськой. Цуренко понадобилось два сета для победы.
Призовой фонд турнира составляет 275 тысяч долларов.
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