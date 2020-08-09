8 августа "Барселона" принимала "Наполи" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы без труда разобрались с итальянским соперником.

Барселона – Наполи 3:1

Голы: Лангле, 10, Месси, 23, Суарес, 45+1 (п) – Инсинье, 45-5 (п)

К теме: Барселона – Наполи: где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов

"Не забиваешь ты – забивают тебе"

Значительно активнее и острее матч начали гости, пишет 24 канал.

Уже через 2 минуты после стартового свистка "Наполи" попало в штангу. Мартинес пробил с близкого расстояния, но каким-то чудом не открыл счет.

Опять опасность у ворот "Барселоны". Руй пробил примерно с 45 метров, но мяч пролетел рядом со штангой.

"Не забиваешь ты – забивают тебе". На 10-й минуте встречи после подачи с углового Лангле оказался в нужном месте в нужное время и головой идеально пробив в левый угол ворот – 1:0.

Хозяева не слишком праздновали гол, когда увидели, что у рефери возникли сомнения относительно "чистоты" гола. Просмотрев повтор Шакир засчитал гол, указав на центр поля.

Через 13 минут "Барселоне" удалось увеличить счет. Месси завершил атаку удачными индивидуальными действиями, безупречно пробив из пределов штрафной. Дэвид Оспина лишь наблюдал за тем как мяч летит в левый угол ворот – 2:0.

Почти сразу Луис Суарес потерял 100-процентную возможность, пробив мимо ворот с вратарской площадки – мяч разминулся со штангой.

Хорват Ракитич выполнил прострел в штрафную, на который откликнулся Лионель Месси, пробив в правую девятку – 3:0. Игроки хозяев вновь прекратили празднования – Шакир решил пересмотреть повтор. Арбитр зафиксировал игру рукой, Месси не записал на свой счет дубль.

Месси упал в штрафной в борьбе с соперником. Арбирт снова обратился к ВАР. Просмотрев повтор Шакир поставил пенальти. К отметке подошел Суарес и развел голкипера и мяч по разным углам ворот – 3:0.

Этот гол стал четвертым в еврокубках для уругвайца в этом сезоне.

В течение пяти добавленных минут команды дважды пробивали пенальти. На этот раз 11-метровый удар Шакир назначил в ворота хозяев. Ракитич пытался достать мяч, но ударил по ногам соперника.

К мячу подошел Инсинье и уверенно пробил в центр ворот – 3:1.

Под контролем каталонцев

Кулибали замкнул подачу со штрафного и пробил по воротам головой, но удар заблокирован.

Автор единственного гола "Наполи" в первом тайме Инсинье сумел прорваться к мячу и пробить головой с близкого расстояния. Даже несмотря на то, что удар был направлен точно в центр ворот, Марк-Андре тер Штеген не имел с ним особых хлопот.

Марк-Андре тер Штеген продемонстрировал умение читать игру и отвел угрозу в тот момент, когда Мартинес уже был готов замкнуть прострельную передачу.

Инсинье отдал сильную прострельную передачу и Лосано практически не имел шансов пробить головой прицельно и вблизи отправил мяч значительно выше ворот.

На 79-й минуте Манолас упал в штрафной в борьбе с соперником, но арбитр мгновенно отклонил все попытки футболистов апеллировать к нему.

За 9 минут до конца основного времени Аркадиуш Милик отметился в воротах хозяев, но гол был отменен из-за офсайда.

Лосано откликнулся на великолепный прострел в штрафную, но мяч после его удара головой пролетел далеко от стойки.

Итоговый счет встречи – 3:1. В 1/4 финала выходит "Барселона".

Барселона – Наполи: лучшие моменты 1 тайма