Международная автомобильная федерация оштрафовала команду Формулы-1 Racing Point на 400 тысяч евро. А также лишила их 15 очков.

Причиной для штрафа и лишения баллов стал протест, который подала команда Renault, сообщается на сайте FIA.

Еще одни проблемы команды: У пилота Формулы-1 Переса – коронавирус, во второй гонке подряд его заменит Хюлькенберг

Стюарды оштрафовали Racing Point по 200 тысяч евро за каждый болид, который команда использовала на Гран-при Штирии. А также сняла с команды по 7,5 очков за использование этих болидов на этом этапе гран-при (всего 400 тысяч евро и 15 очков в кубке конструктора). При использовании этих болидов на Гран-при Венгрии и Великобритании команда получила лишь предупреждение.

Очки снимутся только с команды в кубке конструкторов. Пилоты команды сохранят набранные баллы в личном зачете.

За что оштрафовали Racing Point

Протест против Racing Point подали из-за использования воздухозаборников тормозных каналов. Они оказались такими же, которые использовал Mercedes в своем чемпионском болиде в 2019 году. Таким образом команда официально нарушила спортивный регламент. С новым элементом команда начала показывать лучшие результаты, и фанаты "Формулы-1" даже начали в шутку называть их "розовый Mercedes".

Ни в решении FIA, ни на сайте Формулы-1 нет объяснения, что теперь делать команде. Вряд ли Racing Point успеет внести изменения в болид к следующему Гран-при в Сильверстоуне, которое запланировано на 9 августа.