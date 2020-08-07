Лига чемпионов: календарь матчей плей-офф раунда
18 февраля стартовал плей-офф раунд Лиги чемпионов сезона 2019/20, на котором выступят 16 команд. Расписание матчей 1/8 финала – в материале Спорт24.
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20
К слову: Рекомендуем: Лига чемпионов: чего ждать от плей-офф
10 марта
22:00. "Валенсия" – "Аталанта"
22:00. СБ "Лейпциг" – "Тоттенхэм"
11 марта
22:00. "Ливерпуль" – "Атлетико"
22:00. ПСЖ – "Боруссия" Д
17 марта
22:00. "Манчестер Сити" – "Реал"
22:00. "Ювентус" – "Лион"
18 марта
22:00. "Бавария" – "Челси"
22:00. "Барселона" – "Наполи"
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