Формула-1: Боттас выиграл квалификацию гран-при 70-летия, Хюлькенберг – третий
В Британии на автодроме "Сильверстоун" состоялось гран-при 70-летия Формулы-1. Победу в квалификации одержал пилот Mercedec Валттери Боттас.
Боттас опередил своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона, который стартует вторым. Об этом сообщает 24 канал. Третье место в квалификации занял пилот Racing Point Нико Хюлькенберг.
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Ход квалификации
В первой сессии обошлось без сенсаций, ведь все лидеры прошли в следующий сегмент. В топ-15 квалифицировался пилот Williams Джордж Рассел.
За пределами второй сессии оказались Квят, Магнуссен, Латифа, Джовинаццо и Райкконен.
Результаты первой сессии/ Фото twitter.com/f1
Вторая сессия увенчалась провалом в Ferrari. Себастьян Феттель не сумел квалифицироваться в последний сегмент и будет стартовать в воскресенье 12-м.
Также в топ-10 не попали Окон, Сайнс, Грожан и Рассел. Зато продолжил борьбу за поул Нико Хюлькенберг, который вернулся в Формулу-1, чтобы заменить Серихо Переса.
В третьей сессии во время последней попытки Боттас и Хэмилтон выехали на "мидиуме". Боттас второй раз в сезоне опередил Хэмилтона. На третье место неожиданно заехал Хюлькенберг.
А только четвертым стартует гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Результаты третьей сессии
- Валттери Боттас
- Льюис Хэмилтон
- Нико Хюлькенберг
- Макс Ферстаппен
- Даниэль Риккардо
- Лэнс Стролл
- Пьер Гасли
- Шарль Леклер
- Алекс Албон
- Ландо Норрис