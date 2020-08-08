В Британии на автодроме "Сильверстоун" состоялось гран-при 70-летия Формулы-1. Победу в квалификации одержал пилот Mercedec Валттери Боттас.

Боттас опередил своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона, который стартует вторым. Об этом сообщает 24 канал. Третье место в квалификации занял пилот Racing Point Нико Хюлькенберг.

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Ход квалификации

В первой сессии обошлось без сенсаций, ведь все лидеры прошли в следующий сегмент. В топ-15 квалифицировался пилот Williams Джордж Рассел.

За пределами второй сессии оказались Квят, Магнуссен, Латифа, Джовинаццо и Райкконен.



Результаты первой сессии/ Фото twitter.com/f1

Вторая сессия увенчалась провалом в Ferrari. Себастьян Феттель не сумел квалифицироваться в последний сегмент и будет стартовать в воскресенье 12-м.

Также в топ-10 не попали Окон, Сайнс, Грожан и Рассел. Зато продолжил борьбу за поул Нико Хюлькенберг, который вернулся в Формулу-1, чтобы заменить Серихо Переса.

В третьей сессии во время последней попытки Боттас и Хэмилтон выехали на "мидиуме". Боттас второй раз в сезоне опередил Хэмилтона. На третье место неожиданно заехал Хюлькенберг.

А только четвертым стартует гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Результаты третьей сессии

Валттери Боттас Льюис Хэмилтон Нико Хюлькенберг Макс Ферстаппен Даниэль Риккардо Лэнс Стролл Пьер Гасли Шарль Леклер Алекс Албон Ландо Норрис