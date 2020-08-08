8 августа живая легенда мирового тенниса Роджер Федерер празднует день рождения. Владельцу 20 титулов Большого шлема исполнилось 39 лет.

Швейцарец является самым успешным теннисистом на корте и за его пределами, пишет 24 канал. Он не только рекордсмен по количеству титулов, но и самый богатый спортсмен мира в 2020 году.

Примечательно: Завершит ли Роджер Федерер карьеру в 2021 году: ответ тренера

Основные рекорды Федерера

За карьеру теннисиста, которую Роджер начал в конце 90-х, он успел выиграть 103 титула. В его активе 20 трофеев на самых престижных турнирах серии Большого Шлема. Ни один человек до сих пор не получил больше трофеев на этом уровне.

Федерер также рекордсмен по количеству проведенных недель в статусе первой ракетки мира – 310.

Роджер непрерывно входил в топ-10 мирового рейтинга в одиночном разряде с октября 2002 года по ноябрь 2016 года.

16 июля 2017 года стал первым в истории тенниса 8-кратным чемпионом Уимблдона. 18 июня 2018 года стал самым старым лидером рейтинга ATP в истории (36 лет 10 месяцев и 10 дней).

Федерер победитель Кубка Дэвиса и Олимпийский чемпион в составе сборной Швейцарии.

Также швейцарцу принадлежит уникальное достижение – он никогда не снимался с поединка, играя даже несмотря на травму. Сейчас Роджер четвёртый в мировом рейтинге ATP.

Смотрите видео ярких моментов Федерера на корте

Семейная жизнь

Федерер женат на бывшей теннисистке Мирославе Вавринец. Они начали встречаться в 2000 году, когда оба выступали на Олимпиаде в Сиднее.

23 июля 2009 года у них родились две дочери, которых назвали Майла Роуз и Шарлин Рива. 6 мая 2014 года Мирослава родила Роджеру еще одних близнецов – мальчиков Лео и Ленни