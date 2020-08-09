Мюнхенская "Бавария" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2019/2020. На своем пути немцы одолели по сумме двух матчей лондонский "Челси". "Бавария" одержала победы в обоих поединках.

Бавария – Челси 4:1

Голы: Левандовски, 10 (п), 83, Перишич, 24, Толиссо, 76 – Абрахам, 44

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Судьба путевки в четвертьфинал в паре "Бавария" – "Челси" была практически решена еще в феврале, пишет 24 канал. Тогда "Бавария" разгромила "Челси" в Лондоне со счетом 3:0

Перед ответной игрой перед "аристократами" была сложная миссия: как минимум забить трижды и не пропустить. Впрочем, для реализации плана у наставника "Челси" Фрэнка Лэмпарда были ограниченные ресурсы.

Поединок пропускали аж шесть ведущих футболистов. Зато в "Баварии" не смогли сыграть только Павар и Коман.

Мощное начало

Уже на 7-й минуте "Бавария" получила шанс выйти вперед: после паса Гнабри Левандовский избежал офсайда и вышел один на один с Кабальеро. Поляк переиграл голкипера, однако тот сбил его – пенальти.

Удар с отметки уверенно реализовал Левандовский и забил свой 12-й гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Хорошую возможность на 14 минуте имел Мюллер. Томас получил передачу перед штрафной от Дэвиса, который разорвал левый фланг "Челси". Удар Мюллера пролетел над перекладиной.

На 24 минуте мяч в воротах "Челси" побывал второй раз. Джеймс бросил на Ковачича и тот под прессингом Мюллера неудачно отдал на голкипера. Левандовский легко перехватил мяч, выдержал паузу и отдал на свободного Перишича. Хорват спокойно расстрелял Кабальеро с близкого расстояния – 2:0.

Первый момент у гостей имел Эмерсон. Защитники "Баварии" "продвигались" перед игроком "Челси" и тот нанес дальний удар, но Нойер парировал выстрел.

На 28 минуте "Челси" все же отметился голом. Хадсон-Одои не встретил сопротивления от Тьяго и нанес красивый дальний удар. Нойер отразить мяч не смог, но арбитр отменил гол из-за офсайда.

К концу тайма мяч таки побывал в воротах "Баварии". Нойер неудачно прервал прострел Эмерсона прямо на Абрахама. Тот с близкого расстояния покатил в пустые ворота – 2:1.

Perišić doubles Bayern's advantage before Abraham nets for Chelsea ️#UCL pic.twitter.com/AGXxfWUABF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2020

Разгромная победа

После перерыва сравнять счет мог Маунт. Мейсон убежал один на один с Нойером, но не переиграл голкипера "Баварии" с острого угла.

Свой момент имела и "Бавария". На 61 минуте Дэвис классно прострелил в штрафную на Мюллера. Томас нанес удар от газона, но мяч пролетел над перекладиной.

"Бавария" контролировала ход игры, ведь по футболистам "Челси" было заметно, что они смирились с поражением. Впрочем, это не помешало гостям создавать острые возможности. На 68 минуте Тьяго перед штрафной нарушил правила – острый стандарт. И Барлки попал в стенку.

Хозяева поля ответили дальним выстрелом Коутинью, но мяч приземлился на ворота.

На 76 минуте Левандовски ассистировал второй раз подряд. Коутинью нашел поляка на правом фланге. Тот навесил в штрафную на Толиссо, который легко переиграл Кабальеро.

Попробовал прошить Кабальеро и центрбэк Зюле. Голкипер "Челси" с большим трудом отбил сочный удар немца.

"Бавария" не была бы "Баварией", если бы не довела игру до разгрома. На 83 минуте MVP матча Левандовский оформил дубль. Поляк ударом головой замкнул навес Одриосолы.

В итоге "Бавария" одержала победу по сумме двух матчей со счетом 7:1. В четвертьфинале "Бавария" сыграет с каталонской "Барселоной" 14-го августа.

Бавария – Челси: видеообзор матча