Пирло возглавил "Ювентус"
Туринский "Ювентус" официально объявил о назначении нового главного тренера. Команду возглавил легендарный футболист сборной Италии Андреа Пирло.
О том, что Пирло стал главным тренером "Ювентуса", вечером 8 августа официально сообщил сайт клуба.
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Детали назначения
41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до 2022 года. Пирло на тренерском мостике туринцев заменил Маурицио Сарри.
Последний был уволен 8 августа после вылета из Лиги чемпионов.
Дебют Пирло
Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере. В конце июля его назначили на должность главного тренера молодежной команды "Ювентуса".
Что известно о Пирло?
Легендарный футболист сборной Италии. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Он известен по игре за "Интер", "Милан", "Ювентус". Карьеру игрока Андреа завершил в ноябре 2017 года в составе "Нью-Йорк Сити".