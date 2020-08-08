Туринский "Ювентус" официально объявил о назначении нового главного тренера. Команду возглавил легендарный футболист сборной Италии Андреа Пирло.

О том, что Пирло стал главным тренером "Ювентуса", вечером 8 августа официально сообщил сайт клуба.

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Детали назначения

41-летний специалист подписал с туринским клубом контракт до 2022 года. Пирло на тренерском мостике туринцев заменил Маурицио Сарри.

Последний был уволен 8 августа после вылета из Лиги чемпионов.

Дебют Пирло

Для Пирло это будет первый опыт в тренерской карьере. В конце июля его назначили на должность главного тренера молодежной команды "Ювентуса".