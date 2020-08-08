Украинская теннисистка Леся Цуренко (№139 WTA) успешно провела свой первый поединок после рестарта сезона. Она праздновала успех в первом матче квалификации турнира в Праге против французской теннисистки Доден (№116 WTA).

Леся Цуренко победила Осеан Доден, которая на турнире в Палермо уступила другой украинке Даяне Ястремской. Цуренко понадобилось два сета для победы, сообщает 24 канал.

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Осеан Доден – Леся Цуренко 0:2 (3:6, 2:6)

В Чехии стартовал турнир Prague Open, где в квалификации участвуют две украинки – Цуренко и Костюк.

Украинка выполнила 6 брейков, а на своей подаче проиграла только 2 гейма.

Благодаря победе Цуренко вышла в следующий круг соревнований, где ее ждет матч против чешки Барбары Палицовой.

Марта Костюк свой матч проведет сегодня, 8 августа, против немки Анны-Лены Фридзам.