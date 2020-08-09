У суботу, 8-го серпня, визначилися останні учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, а фінський гонщик Mercedes Валттері Боттас виграв кваліфікацію гран-прі 70-річчя Формули-1. Головні новини спорту за 8 серпня – читайте у дайджесті.

Визначилися чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Ввечері 8-го серпня відбулися завершальні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, пише 24 канал. До шести чвертьфіналістів приєдналися "Баварія" та "Барселона".

До теми: Ліга чемпіонів: календар матчів плей-офф раунду

"Баварія" практично гарантувала собі участь 1/4 фіналу ще в першому матчі з "Челсі", адже здобула перемогу в Лондоні з рахунком 3:0.

У другому поєдинку чемпіони Німеччини знову були сильнішими та закономірно вийшли до наступного раунду.

У паралельному поєдинку "Барселона" вибила з Ліги чемпіонів італійське "Наполі". Каталонський гранд у першому матчі розійшовся миром з неаполітанцями.

Вдома "Барселона" була куди сильніша та здобула впевнену перемогу.

Хто зіграє у чвертьфіналі

Аталанта – ПСЖ 12 серпня

РБ Лейпциг – Атлетіко 13 серпня

Барселона – Баварія 14 серпня

Манчестер Сіті – Ліон 15 серпня

Поул Боттаса

У Британії на автодромі "Сільверстоун" відбулася кваліфікація гран-прі 70-річчя Формули-1. Перемогу здобув пілот Mercedec Валттері Боттас.

Боттас під час останньої випередив свого партнера по команді Льюїса Хемілтона, який стартуватиме другим.

Варте уваги: Команду Формули-1 Racing Point оштрафували на 15 очок та 400 тисяч євро

Не менш несподівано третє місце у кваліфікації посів пілот Racing Point Ніко Хюлькенберг. Німець повернувся у Формулу-1, щоб замінити хворого на COVID-19 Серхіо Переса.

Топ-10 стартового ряду

Валттері Боттас Льюїс Хемілтон Ніко Хюлькенберг Макс Ферстаппен Даніель Ріккардо Ленс Стролл П'єр Гаслі Шарль Леклер Алекс Албон Ландо Норріс

Росіяни хотіли зіпсувати допінг-пробу Семеренко

Ексглава антидопінгової лабораторії у Москві Григорій Родченков заявив, що заступник міністра спорту Росії Юрій Нагорний вимагав, щоб той зіпсувати допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко під час Олімпіади 2014 у Сочі.

На Олімпіаді 2014 року українська біатлоністка Віта Семеренко стала срібною призеркою спринтерської гонки.

Згодом вона додала ще у свою скарбничку з нагородами й олімпійське золото. Вона разом із дівчатами показала чудовий результат у жіночій естафеті, завоювавши перше місце.

Спортсменка присвятила свої перемоги всім мирним протестувальникам на Майдані в Києві, які саме у цей час були під обстрілом.

За словами Родченкова, рано чи пізно він хотів розповісти про такі наміри заступника міністра спорту Росії Юрія Нагорного. Він не сподівався, що чиновник скаже підмінити пробу українки та зробити її "брудною".

Пірло замінить Саррі в "Ювентусі"

Туринський "Ювентус" офіційно звільнив італійського наставника Мауріціо Саррі. Мауріціо Саррі покинув свій пост 8-го серпня.

"Клуб хотів би подякувати тренеру за те, що він написав нову сторінку в історії "Ювентуса", вигравши 9-й титул. Це стало вершиною його особистої подорожі, яка дозволила йому підкорити всі вершини італійського футболу", – мовиться у заяві клубу.

Кар'єра Саррі в "Юве"

61-річний Саррі очолив "Ювентус" влітку 2019 року, змінивши Массіміліано Аллегрі. До цього Саррі очолював "Челсі" та "Наполі".

На чолі "Ювентуса" Саррі зумів здобути тільки один трофей у сезоні 2019/2020. Він виграв чемпіонат Італії.

7-го серпня "Ювентус" сенсаційно вилетів на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Італійці поступились французькому "Ліону" за сумою двох матчів.

Після рестарту сезону "Ювентус" провів 15 матчів. Туринці здобули всього 6 перемог, зазнали 5 поразок і чотири матчі звели до нічиєї.

"Ювентус" очолив Пірло

У цей же день "Ювентус" повідомив, що команду очолив легендарний футболіст збірної Італії Андреа Пірло.

41-річний фахівець підписав з туринським клубом контракт до 2022 року. Для Пірло це буде перший досвід у тренерській кар'єрі.

У кінці липня його призначили на посаду головного тренера молодіжної команди "Ювентуса".

Цуренко відновила сезон з перемоги

Українська тенісистка Леся Цуренко (№139 WTA) успішно провела свій перший поєдинок після рестарту сезону.

Дивіться також: Роджер Федерер святкує 39-річчя: найяскравіші моменти легендарного тенісиста на корті – відео

Вона святкувала успіх у першому матчі кваліфікації турніру в Празі проти французької тенісистки Доден (№116 WTA).

Леся Цуренко перемогла Осеан Доден, яка на турнірі у Палермо поступилась іншій українці Даяні Ястремській. Цуренко знадобилось два сети для перемоги.

Призовий фонд турніру складає 275 тисяч доларів.