Туринский "Ювентус" официально остался без главного тренера. Команду покинул итальянский наставник Маурицио Сарри.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри покинул свой пост 8 августа. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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"Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он написал новую страницу в истории "Ювентуса", выиграв 9-й титул. Это стало вершиной его личной путешествия, которое позволило ему покорить все вершины итальянского футбола", – говорится в заявлении клуба.

Кто возглавит "Ювентус" – не сообщается. СМИ сообщали, что главными претендентами на тренерское кресло туринцев является Антонио Конте и Почеттино.

Результаты Сарри

61-летний Сарри возглавил "Ювентус" летом 2019 года, сменив Массимилиано Аллегри. До этого Сарри возглавлял "Челси" и "Наполи".

Во главе "Ювентуса" Сарри сумел получить только один трофей в сезоне 2019/2020. Он выиграл чемпионат Италии.

7-го августа "Ювентус" сенсационно вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянцы уступили французскому "Лиону" по сумме двух матчей.

После рестарта сезона "Ювентус" провел 15 матчей. Туринцы получили всего 6 побед, потерпели 5 поражений и четыре матча свели к ничьей.