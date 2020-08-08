Экс-глава антидопинговой лаборатории в Москве Григорий Родченков заявил, что заместитель министра спорта России Юрий Нагорный требовал, чтобы тот испортить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко во время Олимпиады 2014 в Сочи.

Его слова цитирует издание "Медуза". Олимпиада в Сочи стала лучшей в карьере украинки.

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"Грязная" игра России

На Олимпиаде 2014 года, которая проходила в Сочи, украинская биатлонистка Вита Семеренко стала серебряным призером спринтерской гонки.

Впоследствии она добавила еще в свою копилку с наградами и олимпийское золото. Она вместе с девушками показала отличный результат в женской эстафете, завоевав первое место.

Спортсменка посвятила свои победы всем мирным протестующим на Майдане в Киеве, которые именно в это время были под обстрелом.

По словам Родченкова, рано или поздно он хотел рассказать о таких намерениях заместителя министра спорта России Юрия Нагорного. Он не ожидал, что чиновник потребует подменить пробу украинки и сделать ее "грязной".

Достижения Виты Семеренко: главное