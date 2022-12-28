Из-под обстрелов до "золота" соревнований: главные победы Украины на спортивном фронте 2022

Украинские спортсмены поднимают сине-желтое знамя на соревнованиях, пока ВСУ мужественно выгоняют врага из Украины. Атлеты выдали сверхмощный сезон на фоне полномасштабного вторжения России.

Сложно даже посчитать, сколько раз в 2022 году торжествовали украинские спортсмены на мировой арене, а гимн Украины звучал в европейских и заокеанских городах. Они взяли на себя ответственность за победу Украины на спортивном фронте. Ведь им тоже нельзя было ударить лицом в болото на фоне, когда ВСУ беспощадно уничтожают зашедших в нашу страну врагов.

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Сайт 24 канала решил собрать подборку самых ярких спортивных побед в переломном 2022 году. Отметим, что мы не умаляем заслуги кого-либо из спортсменов, не попавших в этот список, ведь каждый из них стоит отдельного внимания, как журналистов, так и читателей.

Усик, Ломаченко, Беринчик: без шансов для соперников

В 2022 году украинским боксерам снова не было равных. Победный путь начал Василий Ломаченко. Боксер из Белгород-Днестровского из-за полномасштабного вторжения России в Украину отказался от титульного боя против Джорджа Камбососа, до 24 февраля еще являвшегося абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Василий вступил в ряды терробороны родного города, но со временем выехал за границу ради поединка. Соперником украинца стал Джемейн Ортис, который должен был стать разогревом для украинца перед титульным поединком.

Боксеры провели на ринге весь 12-раундовый путь. Ни Ломаченко, ни Ортис так и не сумели добыть досрочную победу в ринге. Поэтому определять победителя пришлось судьям. Все трое отдали победу Ломаченко – 115:113, 116:112, 117:111.



Ломаченко – Ортис / Фото Getty Images

Вторым свой поединок среди титулованных украинцев провел Александр Усик, находившийся в рядах территориальной обороны Киевской области. Усик долго не хотел возвращаться на ринг, но сделать его уговорили украинские военные. Наши защитники были уверены, что бой против Энтони Джошуа будет полезен Украине.

Усик прислушивался к советам и поехал на подготовку. Реванш прошел для украинца несколько сложнее, чем складывалось первое сражение. Снова Усик и Джошуа издали интересный и напряженный поединок, закончившийся судейскими записками. Один рефери предпочел британца – 115:113, а двое других – 115:113 и 116:112 были в пользу Александра.



Реванш Усик – Джошуа / Фото с твиттера MatchroomBoxing

Усик вторично победил Джошуа и ждет бой за абсолют против Тайсона Фьюри.

Денис Беринчик вернулся на ринг в начале декабря. Украинец провел бой в андеркарде финала трилогии Тайсон Фьюри – Дерек Чисора. Соперником украинца стал француз Иван Менди.

И снова еще один украинский боксер выдал 12-раундовый поединок. До последнего было сложно понять, кому судьи предпочтут.



Денис Беринчик – Иван Менди / Фото frank_warren_official

Денис Беринчик по единогласному решению судей победил Менди – 117:112, 116:112, 116:112! Украинец защитил пояс WBO International и забирает титул EBU, которым владел Менди!

Переписали историю женской борьбы

На пути к историческому "золоту" Кубка мира украинки одолели соперниц из Монголии - 3:7. Далее подопечных Андрея Стадника ждали противостояния против 11-кратных чемпионок Кубка мира японок. Однако статус фавориток не испугал украинок, а лишь прибавил спортивную злобу на ковре. Наши борчины по очкам прошли третий раунд, хотя счет по стычкам был 5:5.

В финале украинки встречались против не менее мощных соперниц из Китая. Но наших девушек уже было не остановить. Победа Украины – 6:4. Золотой триумф в решающих столкновениях принесли – Оксана Ливач, Алина Грушина, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Коляденко, Татьяна Сова-Рижко и Анастасия Осняч-Шустова.



Украинские борчины победили на Кубке мира-2022 / Фото UWW

Украина впервые в истории выиграла женский Кубок мира по борьбе



Ранее украинские борчини только дважды финишировали на пьедестале Кубка мира. В 2002 году поднялись на третье место подиума, а в 2005 году получили звание вицечемпионок.

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Чемпионские супруги Марины Бех-Романчук и Михаила Р оманчанина

В 2022-м Михаил Романчук защитил звание чемпиона Европы с плаванием. Двухкратный призер Олимпиады-2020 с лучшим временем квалифицировался в финал на 1500 метров. Романчук преодолел дистанцию со временем 14:36.10 и стал первым. Ближайший соперник уступил украинцу тремя секундами.

Михаил Романчук побил национальный рекорд, который сам установил.

2022 год показался довольно успешным для нашего пловца. "Бронза" чемпионата мира (финишировал с национальным рекордом) и награда такого же сорта на чемпионате мира на открытой воде только подтвердили успешный сезон для Михаила.



Михаил Романчук – автор исторической награды Украины / Фото из инстаграмма пловца

Добавим, что бронза на открытой воде в венгерском Будапеште стала исторической для Украины. Романчук стал первым украинским пловцом, принесшим медаль на соревнованиях на открытой воде.

Отставание от победителя, которым стал немец Флориан Веллброк, составило более 25 секунд.

Мультиспортивное Евро-2022 принесло Украине невероятную победу от Марины Бех-Романчук. Украинцы не было равных в тройном прыжке. Напомним, что Марина впервые в карьере соперничала в новой для себя дисциплине на серьезных турнирах.

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Наша спортсменка не только принесла Украине "золото", но и сделала это с лучшим результатом сезона в Европе.

Яркое видео триумфа на Евро-2022 Бех-Романчук

Лишь пятый скачок был для Бех-Романчук лучшим. Украинка прыгнула на 15,02 и уже в статусе чемпионки подходила к своей последней попытке.

Марина опередила ближайшую конкурентку на 38 сантиметров.

Эмоции после золотого триумфа были не менее яркими, чем само выступление легкоатлетки. Марина Бех-Романчук со слезами на глазах, с флагом в руках и поддержкой родных на трибунах не сдержала эмоций.

Историческая "бронза" футзалисток

Женская сборная во второй раз в своей истории приняла участие в футзальном Евро. В полуфинале "Финала четырех" подопечные Олега Шайтанова потерпели разгромное поражение от Испании. Действующие чемпионки Европы доказали, что были фаворитками турнира, украинки пропустили 9 голов. В то же время "сине-желтые" не ответили никаким результативным ударом – 9:0 в пользу испанок.

"сине-желтых" снова ждал матч за третье место. В этот раз соперницей наших футзалисток стала Венгрия, сменившая Россию в "Финале четырех-2022". Уже на 9-й минуте сверхопытная Юлия Титова ударом в одно касание реализовала отличную передачу от Софии Рубан и размочила нули на табло 0:1.



Женская сборная Украины – бронзовый призер Евро-2022 по футзалу / Фото facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Уже во втором тайме преимущество украинок удвоило Снежана Воловенко. Угорок хватило на гол престижа от Хорват, который позволил украинским фанатам поволноваться. В заключении – 1:2, победа украинок.

Женская сборная Украины завоевала "бронзу" "Финала четырех" из футзала. Подопечные Шайтанова переписали историю украинского женского футзала.

Андрей Проценко: по оккупации на пьедестал ЧМ-2022

Андрей Проценко стал автором первой награды Украины на чемпионате мира-2022 по легкой атлетике, состоявшемся в американском Юджине. Стрибун высотой более 40 дней пробыл под оккупацией в своем родном Херсоне. А уже на первом серьезном старте запрыгнул на пьедестал, не имея никакой сверхмощной подготовки. Даже под оккупацией Андрей не забывал о тренировках и самостоятельно "выруливал" из того, что имел у дома.

Начал украинец состязание с 2,19 метра, но уже на высоте 2,27 едва не вылетел из борьбы за медали.



Андрей Проценко / Фото Федерации легкой атлетики Украины

После чего Проценко выдал два отличных прыжка на 2,30 и 2,33. Последняя высота уже гарантировала украинцу третье место ЧМ-2022.

Даже в статусе уже бронзового призера Проценко попытался улучшить свой результат. Но высоты 2,35 и 2,37 не подчинились Андрею.

Андрей Проценко впервые в карьере получил медаль ЧМ на открытом помещении.

Ярослава Магучих – первая чемпионка Европы в истории Украины

Уже в августе 2022 года Проценко завоевал "бронзу" Мультиспортивный чемпионат Европы в немецком Мюнхене. Результат украинского прыгуна в высоту составил 2,27 метра. Украинец уступил победителю соревнований по Италии Джанмарко Тамбери и немцу Тобиасу Потье. Отметим, что Тамбери мило поздравил Проценка с наградой.

Ярослава Магучих подходила к чемпионату Европы по прыжкам в высоту в статусе фаворитки. Что и подтвердила украинка непосредственно во время соревнований.

Уроженка Днепра распрыгивалась с высоты 1,86 метра. До высоты 1,97 Ярослава прошла без лишних препятствий – все принимала с первых попыток.

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Планка на высоте 1,95 тоже не стала проблемой для украинской "Королевы высоты". Магучих вместе с черногоркой Марией Вукович пробилась в борьбу за чемпионство. К счастью, соперница провалилась, поэтому на свою последнюю попытку Ярослава подходила уже в статусе чемпионки, ведь до этого использовала меньшее количество попыток, чем конкурентка по Черногории. Но покорить 1,97 украинцы так и не удалось.

Ярослава Магучих – первая в истории Украины чемпионка Европы со скачков в высоту.

Видео победы Магучих на Евро-2022

Ярослава Магучих закончила для себя сезон "золотом" на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе



Ярослава Магучих с трофеем Бриллиантовой лиги / Фото Chiara Montesano