Ломаченко на бой против Ортиса вышел в статусе фаворита. Это был рейтинговый бой, но его победитель мог рассчитывать на бой против Дэвина Хейни, который является абсолютным чемпионом мира в легком весе. Он, кстати, был на этом поединке.

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Бой Ломаченко – Ортис длился все 12 раундов.

Ортис оказался готов к такому противостоянию. Он не избрал тактику выжидания. Так что уже с первых раундов боксеры начали активно обмениваться ударами. Но у американца была своя специфика - на последних секундах раундов он активно шел вперед, чтобы перед судьями "забрать раунд" в их записках.

Однако такое действовало только до девятого раунда. Далее Ломаченко показал, что он лучше готов к бою, в том числе и физически. Ортис стал все чаще передвигаться по рингу с опущенными руками. Кроме того, под левым глазом у него был синяк, который начал увеличиваться. Хотя и Ломаченко следовал под правым глазом еще с первых раундов.

Боксеры так и не сумели добыть досрочную победу в ринге. Поэтому определять победителя пришлось судьям. Все три судьи отдали победу Ломаченко – 115:113, 116:112, 117:111.