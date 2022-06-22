На этот раз медаль получила не синхронистка
Двухкратный призер Олимпиады в Токио стал третьим на дистанции 800 метров вольным стилем. Михаил Романчук преодолел это расстояние со временем 7:40.05, пишет 24 канал.
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25-летний пловец из Украины побил личный национальный рекорд. Скорее его были только соперники из США и Германии – Робби Финк, ставший победителем заплыва, и Флориан Велльброк.
Тройка призеров
- Робби Финк (США) – 7:39.36
- Флориан Велльброк (Германия) – 7:39.63
- Михаил Романчук (Украина) – 7:40.05
Романчук получил "бронзу" ЧМ-2022 / Фото из инстаграмма украинского пловца
Напомним, что украинец с лучшим результатом квалифицировался в финал на 800 метров вольным стилем. Романчук одолел эту дистанцию с итоговым результатом 7:44,75. Как видим, Михаил улучшил это время на четыре секунды.
- Это уже не первая медаль Украины на ЧМ-2022 в Венгрии. В сине-желтой копилке уже четыре награды. До этого украинские синхронистки ликовали в командных соревнованиях в произвольной комбинации.
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