Венгрия – Украина 1:2

Голы: Хорват, 39 – Титова, 9, Воловенко, 24

В полуфинале подопечные Олега Шайтанова потерпели разгромное поражение от Испании. Действующие чемпионки Европы доказали, что являются фаворитками "Финала четырех". Украинки пропустили 9 голов. Не ответили ни одним результативным ударом – 9:0 в пользу испанок.

И в другом матче 1/2 финала венгры были разбиты Португалией – 6:0. Напомним, что Венгрия заменила Россию в "Финале четырех", пишет 24 канал.

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Уже на старте украинки упустили чуть ли не 100-процентный момент. Гриценко классно вывела Скибину на ворота Венгрии. Но Александра не смогла переиграть голкиперку ​​Торму.

Соперник Украины ответил опасным ударом, но Сагайдачная надежно сыграла на линии.

Рубан до конца сразилась за мяч у венгерских ворот. Но соперниц в последний момент выбил мяч из-под ног Софии.

Скибина дважды в минуту опасно пробивала по воротам соперниц. Александра была нацелена на владение Венгрии.

Гриценко проверила на прочность перекладину венгров после классного забрасывания с углового от Дубицкой.

Гриценко воспользовалась ошибкой оппонентки – мяч пролетел рядом с дальней штангой.

Рубан роскошно прострелил на дальнюю стойку. Но Скибиной не хватило лишь чуть-чуть, чтобы занести мяч вместе с собой в сетку владений венгров.

Титова стала автором первого мяча украинок на Евро-2022. Юлия ударом в одно касание реализовала отличную передачу от Рубан – 0:1.

Тотальное доминирование украинок

Первая часть матча проходила под полным контролем игры от подопечных Шайтанова.

Дубицкая смогла в падение отдать разрезную передачу на фланг Форсюк. С мощным выстрелом Юлии справилась Торма.

Фабиан мастерски убрала опекун, но на ее прострел не отозвалась ни одна партнерша по команде.

За пять минут до окончания первой 20-минутки опасный штрафной заработали венгры. Сагайдачная справилась с прямым ударом от Хорвата.

Украина заработала четыре фола за четыре минуты до свистка на перерыв. Подопечным Шайтанова нужно было играть очень осторожно, чтобы не заработать еще один фол. После пятого нарушения правил от "сине-желтых" венгры пробивали бы 10-метровый.

Дубицкая самоотверженно бросилась в подкате, не позволив соперницам выйти в стремительную атаку.

Воловенко пробивала по пустым воротам, но Фабиан не позволила мячу пересечь линию владений Тормы.

Первая часть игры окончилась минимальной победой Украины.

"Сине-желтые" нокаутировали соперниц

Рубан классно протиснула на фланге соперницу, отдала в центр штрафной. Но попытки Еременко и Титовой ликвидировали венгры.

Уже через несколько секунд все та же активная Рубан мощно проверила на бдительность голкиперку ​​соперниц – угловой, ставший голевым. Украинки классно разыграли стандарт, Рубан заблокировала соперницу, а Воловенко после передачи из угла от Титовой в нижний ближний угол прошила сетку ворот Тормы – 0:2.

Варга сыграла рукой перед своими воротами. Арбитр назначил штрафной. Но украинки не смогли реализовать острый стандарт.

Скибина пробила выше ворот после передачи Форсюка.

Венгерские футболистки ответили пушечным выстрелом Фолк – мимо ворот. Но Сагайдачная полностью контролировала этот момент.

Сагайдачная была почти без работы

Рубан пробила мимо ворот. София упустила хороший момент после передачи от Титовой.

Сагайдачная парировала удар по центру ее владений.

Бурлаченко пробила с острого угла, а на добивание не успела Гриценко.

Очень здорово разыграли украинки угловой. Но Скибина в завершающей стадии промахнулась по мячу.

За семь минут до окончания поединка венгры пошли играть с пятым полевым. Венгрия бросила все карты на паркет.

Рубан грубо, но не специально, влетела в голкиперку ​​Венгрии, которая из-за повреждения была вынуждена покинуть ворота.

Нервная концовка бронзового финала

За три минуты до конца матча Гриценко заработала пятый фол для Украины. Очень нервные последние три минуты ждали не только футзалисток, но и их поклонников. Венгрия была в шаге от дабл-пенальти.

Сагайдачная в эффектном прыжке парировала удар Фабиан. Гриценко перехватила передачу, но не попала по пустым воротам Венгрии.

Голкиперша Украины поймала мяч и пробила с собственных ворот – чуть выше венгерских владений.

На 39-й минуте Венгрия отквитала один гол. Хорват пушечным выстрелом прошила сетку ворот Сагайдачной – 1:2. Игра с пятым полевым принесла результат.

Женская сборная Украины завоевала "бронзу" "Финала четырех" из футзала. Подопечные Шайтанова переписали историю украинского женского футзала.

К слову. В финальном матче Евро-2022 сыграют Испания и Португалия. Испанки попытаются защитить звание чемпионок Европы.