Щемящая дружба

Легкоатлет Андрей Проценко стал третьим в прыжках в высоту среди мужчин. Украинец покорил планку на высоте 2,27. Такой же результат показал немец Тобиас Потье, но опередил нашего атлета только по меньшей мере использованных попыток. Поэтому "серебро" досталось представителю Германии.

К теме Проценко завоевал "бронзу" на Мультиспортивном чемпионате Европы

Трогательный момент был в конце соревнований, когда Проценко стал бронзовым призером чемпионата Европы в Мюнхене.

Итальянец Джанмарко Тамбери прямо в секторе напрыгнул на украинского легкоатлета, щемяще поздравив Проценко с наградой. Андрей завоевал очередную медаль после того ада, который он пережил во временно оккупированном Херсоне, откуда он родом.



​Тамбери поздравил Проценко с медалью / Фото AP

К слову. Тамбери стал победителем Мультиспортивного Евро-2022 по прыжкам в высоту. Джанмарко взял высоту 2,30, которой хватило для ликования в Германии.

Этот момент изрядно умилял фанатов. Вот так искренне наших спортсменов и наш народ болеют и поддерживают в Европе.

Тамбери ярко приветствовал Проценка: смотрите видео

Интересно, что этот итальянский прыгун уже не в первый раз выражает свою поддержку украинскому народу и коллегам "по цеху" из Украины. Ранее Тамбери вышел в сектор с сине-желтым флагом на руке, а под ним были написаны фамилии украинских прыгунов Проценко и Бондаренко.

Тамбери: Просто молюсь, чтобы все скоро закончилось

В интервью "Суспільне спорт" Тамбери рассказал, что пытается следить за событиями в Украине. После 24 февраля Джанмарко написал украинским прыгунам с предложениями помощи.

Итальянец прокомментировал борьбу с Проценко в Мюнхене. Победитель чемпионата Европы-2022 надеется, что ужасы в Украине закончатся как можно быстрее.

Вообще, если честно, когда я проиграл "бронзу" в Юджине Проценко, был расстроен за себя, но рад за него. Это впервые в моей жизни, когда от четвертого места не было так тяжело. Для них этот момент означал больше, чем для меня. Рад, что на Евро Проценко получил еще одну медаль. Просто молюсь, чтобы все скоро закончилось,

– сказал Тамбери.

Напомним, что другой украинец Олег Дорощук стал четвёртым. Стрибун взял высоту 2,23.