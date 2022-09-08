Две украинки на подиуме
8 сентября прошел финал Бриллиантовой лиги в женских прыжках в высоту. Турнир принял швейцарский Цюрих и в нем приняли участие трое украинок, пишет 24 канал.
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Последнее шестое место в финале заняла Юлия Левченко, которая покорила всего 188 см. А вот две другие легкоатлетки из Украины заняли первые два места на подиуме.
Серебро покорила Ирина Геращенко (194 см), а победу уверенно одержала Ярослава Магучих. Девушка не сумела взять 206 см, но с третьей попытки покорила 203 см.
Напомним, что Магучих уже добывала золото на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Тогда Ярослава прыгнула на 205 см. В этом сезоне украинка уже четырежды побеждала на Бриллиантовой лиге.
Результаты в соревновании по прыжкам в высоту:
- Ярослава Магучих (Украина) – 203 см
- Ирина Геращенко (Украина) – 194 см
- Никола Олислагерс (Австралия) – 194 см
- Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 191 см
- Елена Валлортигара (Италия) – 191 см
- Юлия Левченко (Украина) – 188 см