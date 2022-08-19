Невероятная победа

Марина Бех-Романчук смогла собраться с силами после досадного четвертого места в коронных прыжках в длину. Легкоатлетка стала чемпионкой в ​​новом для себя тройном прыжке, пишет 24 канал.

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Наша спортсменка не только принесла Украине золото, но и сделала это с лучшим результатом сезона в Европе.

Украинка классно начала для себя соревнование, прыгнув в первой попытке на 14.81 метра, что является новым рекордом сезона в Европе. Вот так мощно Бех-Романчук начала для себя финал в тройном прыжке.

Однако этот скачок не был лучшим для Марины. Бех-Романчук в пятом прыжке залетела в 15 метрах – 15.02. К шестой попытке украинка подошла уже в статусе чемпионки. Легкоатлетка после разгона даже не упала на песок.

Марина Бех-Романчук – чемпионка Мультиспортивного Евро-2022 в Мюнхене. Она вслед за мужем-пловецом Михаилом Романчуком получила "золото".

Отметим, что Михаил Романчук следил за выступлениями жены на трибунах и после победы дал Марине сине-желтое знамя. Бех-Романчук не сдерживала свои эмоции.

Призерки в тройном прыжке (в метрах)

Марина Бех-Романчук – 15.02 Кристичная Мякеля – 14.64 Ханна Миненко – 14.45

Марина принесла Украине четвертую медаль по легкой атлетике на Евро-2022. 19 августа Виктория Ткачук и Анна Рыжикова завоевали "серебро" и "бронзу" в беге на 400 метров с барьерами.

Днем раньше Андрей Проценко стал третьим в прыжках в высоту.