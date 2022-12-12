На путь к историческому "золоту" Кубка мира украинки одолели соперниц из Монголии – 3:7. Победы в составе "сине-желтых" одержали: Алина Грушина, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Бондарь, Екатерина Зеленых, Татьяна Сова-Рижко, Алла Белинская и Анастасия Осняч-Шустова, сообщает 24 канал.

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Переписали историю женской борьбы

Далее подопечных Андрея Стадника ждали противостояния против 11-кратных чемпионок Кубка мира японок. Однако статус фавориток не испугал украинок, а лишь прибавил спортивную злобу на ковре. Наши борчины по очкам прошли третий раунд, хотя счет по стычкам был 5:5.

В финале украинские борчини встретились с китаянками, где победили увереннее – 6:4. Золотую победу в решающем раунде принесли Оксана Ливач, Алина Грушина, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Коляденко, Татьяна Сова-Рижко и Анастасия Осняч-Шустова.

Украина впервые в истории выиграла женский Кубок мира по борьбе.



Ранее украинские борчини только дважды финишировали на пьедестале Кубка мира. В 2002 году стали бронзовыми призерками, а спустя три года (2005 год) получили звание вицечемпионок.