На путь к историческому "золоту" Кубка мира украинки одолели соперниц из Монголии – 3:7. Победы в составе "сине-желтых" одержали: Алина Грушина, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Бондарь, Екатерина Зеленых, Татьяна Сова-Рижко, Алла Белинская и Анастасия Осняч-Шустова, сообщает 24 канал.
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Переписали историю женской борьбы
Далее подопечных Андрея Стадника ждали противостояния против 11-кратных чемпионок Кубка мира японок. Однако статус фавориток не испугал украинок, а лишь прибавил спортивную злобу на ковре. Наши борчины по очкам прошли третий раунд, хотя счет по стычкам был 5:5.
В финале украинские борчини встретились с китаянками, где победили увереннее – 6:4. Золотую победу в решающем раунде принесли Оксана Ливач, Алина Грушина, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Коляденко, Татьяна Сова-Рижко и Анастасия Осняч-Шустова.
Украина впервые в истории выиграла женский Кубок мира по борьбе.
Ранее украинские борчини только дважды финишировали на пьедестале Кубка мира. В 2002 году стали бронзовыми призерками, а спустя три года (2005 год) получили звание вицечемпионок.
- Отметим, что украинские борчины в очередной раз доказали, что лучшие на планете. Что обосновывает даже Олимпиада-2020. В Токио женская борьба принесла в копилку Украины две награды. Тогда "бронзы" в свой актив записали Ирина Коляденко, которая помогла женской команде переписать историю на Кубке мира в США и Алла Черкасова.
- Напомним, что после ОИ многие девушки занялись своим здоровьем, перенесли операции. Поэтому для многих этот старт был одним из первых после соревнований в Токио.