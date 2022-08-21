Левченко покинула соревнование первой

В финале Украину представляли сразу три украинки – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Как раз киевлянка Левченко первой из наших легкоатлеток закончила для себя соревнование, пишет 24 канал.

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Юлия покорила планку на высоте 1.82 и 1.86. А вот 1,90 метра стали непосильными для украинки. Левченко закончила чемпионат Европы-2022 на 9 месте.

Магучих начала для себя соревнование по 1.86, которую успешно взяла с первой попытки. Ярослава до 1.97 уходила без провалов. Все высоты уроженка Днепра брала с первого прыжка.

Что касается Геращенко, то на границе Ирина оказалась на высоте 1,93, которую взяла только с последней третьей попытки. Магучих и Геращенко пробились в финальную часть соревнований.

Минус Геращенко, но из Магучих

Далее в секторе организаторы подняли планку на 1,95 метра. Ярослава отлично взяла с первого прыжка и пошла отдыхать. К сожалению, нельзя сказать об Ирине. Геращенко использовала все три попытки, но так и не покорила высоту.

Геращенко уезжает из Мюнхена с 1.93 метра и 5-м результатом.

В финальной борьбе за "золото" в секторе остались всего два прыжка – Ярослава Магучих и черногорка Мария Вукович. Последняя уже полна радостных эмоций первой попытки упустила. Вукович пролетела под планкой, а в двух последующих планка была сбита.

Первые две попытки Магучих были неудачны, но на последнюю попытку Ярослава подошла уже в статусе чемпионки. Ведь использовала меньшее количество попыток. Но покорить 1,97 украинцы так и не удалось.

Ярослава Магучих – чемпионка Европы по прыжкам в высоту. Она первая чемпионка Европы по прыжкам в высоту в истории Украины.

Призерки по прыжкам в высоту (в метрах)

Ярослава Магучих (Украина) – 1.95 Мария Вукович (Черногория) – 1.95 Ангелина Топич (Сербия) – 1.93

Ярослава Магучих принесла Украине пятую награду и вторую золотую медаль по легкой атлетике на Мультиспортивном Евро-2022 в Мюнхене.