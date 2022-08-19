Первая награда в легкой атлетике
Двум украинским атлетам удалось пробиться в финал по прыжкам в высоту. Андрей Проценко и Олег Дорощук преодолели ключевую высоту 2.21 метра, пишет 24 канал.
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Финал в мужских прыжках в высоту начался с высоты 2.18 метров. Оба украинских атлета преодолели эту планку с первой попытки. Однако сразу пять спортсменов прекратили борьбу за медали.
Дорощук и Проценко преодолели высоту 2,23 метра. Андрею это удалось только с последней попытки, а вот Олегу – с первой, благодаря чему он шел среди лидеров.
Проценко смог преодолеть высоту в 2.27 метра, шел третьим: Тобиас Потье и Джанмарко Тамбери продолжили брать планки с первого же прыжка.
Взять высоту 2.30 метров смог только Джанмарк Тамбери. Андрей Проценко перенес высоту и впоследствии ее не одолел, а Тобиас Потье планку не взял. Зато Дорощук занял четвертое место.
Мужской финал прыжков в высоту
1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2.30 метра
2. Тобиас Потье (Германия) – 2.27 метра
3. Андрей Проценко (Украина) – 2.27 метра
4. Олег Дорощук (Украина) – 2.23 метра
- Для Проценко это вторая медаль на крупных международных турнирах. На чемпионате мира-2022 украинский легкоатлет стал бронзовым призером.
- Вторая медаль Евгения на уровне чемпионатов Европы. И первая за восемь лет.
- Напомним, что спортсмен застал полномасштабное вторжение в Херсонской области, несколько месяцев он жил в оккупации.