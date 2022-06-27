Историческая медаль Романчука

Дебютное выступление на чемпионате мира на открытой воде стало сразу успешным для Михаила Романчука. 25-летний уроженец Ровно принес Украине "бронзу" в венгерском Будапеште, пишет 24 канал.

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Романчук стал третьим на дистанции 5 км. Украинец преодолел это расстояние с результатом 53:13.90. Михаил уступил победителю соревнований, которым стал немец Флориан Веллброк на 25 секунд. Время новоиспеченного чемпиона мира составило 52:48.80.

Второе место на пьедестале занял Грегорио Палтриньери. Итальянский пловец был медленнее лидера всего на три секунды – 52:52.70.

Михаил опередил ближайшего конкурента, которым стал еще один представитель Италии Доменико Ачеренца, почти секунд. Романчук стал первым украинцем, завоевавшим медаль на открытой воде.



Тройка призеров на открытой воде / Фото FINA

Всего участие в заплыве приняли 52 спортсмена.

Результаты тройки призеров

Флориан Уэллброк (Германия) 52:48.80 Грегорио Палтриньери (Италия) +00:03.90 Михаил Романчук (Украина) +00:25.10

Это уже не первая медаль Романчука на этом чемпионате мира в Будапеште. Ранее Михаил стал третьим на дистанции 800 м свободным стилем. Украинец тоже уступил Веллброку, который тогда получил "серебро".