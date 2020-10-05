У игроков сборной Украины Тараса Степаненко и Андрея Пятова обнаружили коронавирус. Перед тем они сыграли за "Шахтер" против "Десны". Химик выиграл Кубок Украины по баскетболу. Элина Свитолина вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Такими были главные новости спорта в воскресенье, 4 октября.

Коронавирус у Степаненко и Пятова

У двух игроков донецкого "Шахтера" Тараса Степаненко и Андрея Пятова – обнаружили коронавирус. Инфекция также у еще двух работников клуба. В "Шахтере" заявили, что команда в полном составе идет на самоизоляцию по предписанию санитарного врача. В понедельник, 5 октября, и в четверг, 8 октября, команда проведет повторное тестирование.

Стоит отметить, что в понедельник, 5 октября, сборная Украины должна отправиться во Францию. Там 7 октября у нее запланирован товарищеский матч против местной сборной. И в заявке сразу девять игроков "Шахтера".

Кроме того, Степаненко и Пятов сыграли в Чернигове против "Десны".

Результаты матчей УПЛ

Сам матч "Десны" против "Шахтера" закончился вничью. "Горняки" спаслись от поражения благодаря джокеру – Дентиньо вышел на замену и забил чуть ли не первым касанием к мячу.

Сыграли вничью "Динамо" и "Заря". На гол Кочергина киевляне ответили точным ударом Вербича.

5-й тур УПЛ оказался довольно богатым на ничьи – целых пять в семи матчах. Поэтому победили два клуба. Первый – "Олимпик" в матче против "Александрии". Шахаб забил свой четвертый гол в УПЛ в этом сезоне, дончане побеждали 3:0, но чуть не сыграли вничью. "Александрия", играя в меньшинстве, сумела забить дважды. Но на большее сил не хватило.

Победил и "Колос". Все благодаря противоречивому пенальти на 90+5 минуте. Фол Сагуткина против Ильина был, но за пределами штрафной. А еще в этом матче тренер "Колоса" Костышин был вынужден провести три вынужденные замены еще в первом тайме до 25-й минуты.

Свитолина вышла в четвертьфинал " Ролан Гаррос"

В 1/8 финала "Ролан Гаррос" Элина Свитолина встретилась с очень неудобной соперницей из Франции Каролин Гарсиа. Но француженка ничего не смогла противопоставить украинке, уступив с разгромным счетом.

Зато вылетели другие фаворитки турнира – Симона Халеп и Кики Бертенс. Обе теннисистки неожиданно уступили своим менее именитым соперницам.

"Химик" получил Кубок Украины по баскетболу

Финал четырех Кубка Украины по баскетболу в 2020 году подарил настоящую интригу к финальной сирене. За 16,9 секунды до конца матча "Днепр" побеждал "Химик" 77:75. Но меткий дальний бросок Марченко с сиреной принес победу южненцам. А с ним трофей.

Дубль Яремчука, победы Ярмоленко и Малиновского

Игроки сборной Украины по-разному провели уикенд перед прибытием в главную команду. Лучшее настроение должно быть у Романа Яремчука. Нападающий оформил дубль, а его команда победила 5:1.

Довольно неожиданную победу одержал и "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко. "Молотобойцы" на выезде обыграли" Лестер", который до этого не проигрывал в АПЛ. Правда, сам Ярмоленко весь матч провел на скамейке запасных.

С разгромным счетом победила и "Аталанта" Руслана Малиновского. Правда, украинец тоже не попал в стартовый состав и вышел на поле лишь во втором тайме.

Вызов Конопли

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил вызвать еще одного дебютанта. Им стал защитник "Десны" Ефим Конопля. Поэтому вместо молодежной сборной, игрок отправится в главную.

Результаты топ-матчей воскресенья

"Лацио" и "Интер" не смогли выявить сильнейшего – ничья 1:1. Команды доигрывали матч 10 на 10.

"Манчестер Юнайтед" потерпел унизительное поражение дома от "Тоттенхэма" 1:6. До седьмой минуты матча счет был 1:2. Сон и Кейн оформили дубль. На 28-й минуте Марсияль получил красную карточку.