В воскресенье, 4 октября, черниговская "Десна" принимала донецкий "Шахтер". И команда была близка к тому, чтобы впервые в истории победить "горняков". Но матч закончился вничью.

Десна – Шахтер 2:2

Голы: Мостовой, 17, Тотовицкий, 26 – Коваленко, 4, Дентиньо, 79

"Десна" ни разу не побеждала "Шахтер". "Горняки" выиграли все предыдущие матчи в чемпионате против черниговского клуба. При этом первые четыре матча заканчивались сухими победами. И лишь в прошлом сезоне "Десна" сумела забить по два раза в каждом матче. Но "Шахтер" забивал больше – три и четыре гола.

В этот тур обе команды пришли с одинаковым показателем – две победы и две ничьи в чемпионате.

Матч начался с минуты молчания в память о Сергее Ателькине – бывший форвард "Шахтера" умер 1 октября. Ему было 48 лет.

Стоящее "Олимпик" прервал безвыигрышную серию против "Александрии": камбэк гостей и удаление – видео

"Шахтер" вышел вперед уже на 4-й минуте. "Горняки" получили право на угловой. После подачи пытался пробить Хочолава, но Полегенько заблокировал удар. Но после этого мяч отлетел к Коваленко. Полузащитник первым успел пробить. Литовка хоть и вскинул руки, пытаясь отбить мяч, но удар был настолько мощный, что даже это не помешало мячу залететь в ворота.

Видео гола Коваленко

Ответ "Десны" был довольно быстрым. Здесь стоит отметить определенную ошибки защиты "Шахтера". Гуцуляк сумел прорваться мимо Матвиенко на линии штрафной. Остальные игроки донецкого клуба лишь наблюдали за этим моментом. Игрок "Десны" сумел достать мяч на краю поля, подвести голову и заметить Мостового, который набегал в штрафную. Его никто не накрывал. Удар получился почти взлетный. Пятов в прыжке пытался дотянуться до мяча. Но лишь задел его, после чего тот влетел в верхний угол ворот.

Видео гола Мостового

"Стоячий футбол" защитники "Шахтера" показали и в середине первого тайма, когда "Десна" забила во второй раз. И снова ассистентом выступил Гуцуляк. На этот раз он обыграл сразу двух игроков на углу штрафной, после чего в штрафной – Майкона. После его прострела отличился Тотовицкий.

Видео гола Тотовицкого

Через мгновение в ворота "Шахтера" мог и третий гол влететь. Опять ошибка защитников, только на этот раз Мостовой простреливал. Из-за спины защитников выбежали Будковский и Калитвинцев. Именно нападающий пробил в касание. Но на этот раз Пятов спас, отразив удар.

К теме: Шевченко вызвал в сборную Украины защитника "Десны" Коноплю

Во втором тайме "Десна" начала играть от счета. Иногда все 11 игроков находились за линией мяча. Тем опаснее были контрвыпады черниговской команды. В одном из моментов Будковский не сумел попасть в ближний угол после ошибки Матвиенко. Опасно пробивал и Тотовицкий.

Спас "Шахтер" от поражения джокер Дентиньо. Он вышел на замену на 77-й минуте вместо крайнего защитника Корниенко. И почти первым касанием к мячу отметился. Тете прорвался по центру сквозь игроков соперника, и отдал пас на фланг в штрафную на партнера. Дентиньо сполна воспользовался этим моментом, пробив под ближнюю штангу.

Видео гола Дентиньо

Матч так и закончился вничью 2: 2. "Шахтер" и "Десна" потеряли возможность обойти соперника в турнирной таблице. Учитывая, что "Динамо" сыграло вничью с "Зарей", а "Ворскла" накануне тоже расписала мировую с "Днепр-1", то победитель этого матча имел шансы закрепиться на вершине турнирной таблицы. Но команды и в дальнейшем делят между собой третье и четвертое место.

Видеообзор матча Десна – Шахтер