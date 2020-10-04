4 октября "Аталанта" Руслана Малиновского на своем поле встречалась против "Кальяри". Хозяева без проблем разобрались с соперником.

Аталанта – Кальяри 5:2

Голы: Муриэль, 7, Гомес, 29, Пашалич, 37, Сапата, 42, Ламмерс, 81 – Годин, 24, Жоау, 52

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В одни ворота

С первых минут мяч под свой контроль взяли хозяева. Уже на 7-й минуте их активность была вознаграждена. Муриэль подхватил пас-конфетку и ударом низом отправил мяч в угол ворот – 1:0, пишет 24 канал.

Кое-как преимущество перехватили гости и смогли сравнять счет. Годин выпрыгнул выше защитников во вратарской и замкнул подачу с углового, ударом головой отправив мяч в угол ворот. Голкипер не имел шанса среагировать – 1:1. За пять минут Гомес одним касанием обработал мяч после убийственной передачи на границе штрафной и закрутил мяч прямо в ворота – 2:1.

Удивительный пас вдоль линии ворот, который выполнил Госенс, обошел голкипера, благодаря чему Пашалич отправлял мяч в пустую сетку – 3:1. Свои удивительные индивидуальные действия Сапата увенчал ударом из пределов штрафной. Он отправил мяч точно в ворота, изменив счет на разгромный – 4:1.

Уверенная победа

Во втором тайме хозяевам нужно было лишь доиграть матч в свое удовольствие. Первыми во второй 45-минутке забили гости.

Жоау получил убийственную передачу, оказался один на один с голкипером и забил уверенным ударом под правую стойку – 4:2.

На 75-й минуте на поле вышел украинец Малиновский. В конце встречи Ламмерс совершил великолепный индивидуальный проход и пробил из пределов штрафной. Голкипер Краньо был неспособен справиться с ударом в левый угол ворот – 5:2.