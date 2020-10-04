"Аталанта" Малиновского не оставила шансов "Кальяри" и возглавила Серию А: видео
4 октября "Аталанта" Руслана Малиновского на своем поле встречалась против "Кальяри". Хозяева без проблем разобрались с соперником.
Аталанта – Кальяри 5:2
Голы: Муриэль, 7, Гомес, 29, Пашалич, 37, Сапата, 42, Ламмерс, 81 – Годин, 24, Жоау, 52
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В одни ворота
С первых минут мяч под свой контроль взяли хозяева. Уже на 7-й минуте их активность была вознаграждена. Муриэль подхватил пас-конфетку и ударом низом отправил мяч в угол ворот – 1:0, пишет 24 канал.
Во втором тайме хозяевам нужно было лишь доиграть матч в свое удовольствие. Первыми во второй 45-минутке забили гости.
Жоау получил убийственную передачу, оказался один на один с голкипером и забил уверенным ударом под правую стойку – 4:2.