Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук восстановился после повреждения. И в первом же матче оформил дубль. А его команда разгромила соперников в чемпионате.

Яремчук вышел в старте на матч чемпионата против "Беерсхота". В старте вышел и еще один украинец Игорь Пластун. А вот Романа Безуса не оказалось даже в запасе.

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За "Беерсхот" в этом матче сыграл украинец Денис Причиненко.

Яремчук в начале встречи оформил дубль. Сначала нападающий отличился после паса Депуатра.

Второй гол Яремчук забил через три минуты после того, как отличился впервые. На этот раз он получил мяч в штрафной, на замахе убрал соперника и пробил мимо вратаря.

Сам матч закончился разгромным счетом 5:1 в пользу "Гента"