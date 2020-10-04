4 октября донецкий "Олимпик" сыграл матч 5-го тура УПЛ против "Александрии". Хозяева благодаря трем голам в первом тайме победили соперника.

Олимпик – Александрия 3:2

Голы: Шахаб, 8, Зотько, 44 (п) – Бабогло, 25 (авт.), Ситало, 61, Гречишкин, 90+2 (п)

Удаление: Банада, 45+1

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Ужасная игра "Александрии"

Активнее начал поединок "Олимпик", они уже на 1-й минуте заработали угловой, но ни к чему опасному он так и не привел. Уже на 8-й минуте свои бомбардирские качества показал игрок хозяев Шахаб. Бенито пробил из-за пределов штрафной, но удар заблокировал игрок гостей. Мяч срикошетил прямо в ноги Шахаба, который мощно пробил мимо рук голкипера – 1:0. Не такое начало ожидали футболисты "Александрии", пишет 24 канал.

"Александрия" несомненно пошла в атаку, чтобы сравнять счет, но до середины первого тайма голкипер "Олимпика" был вообще без работы.

Футболисты донецкого клуба острее действовали впереди, прекрасную возможность упустил Тейшейра. После очередного рикошета мяч оказался в ногах игрока хозяев, он вышел на оперативный простор, но не сумел переиграть голкипера.

Сразу быстрая атака от гостей. Ситала получил прекрасную передачу от партнера по команде и пробил с дальней дистанции – мяч пролетел значительно выше ворот.

Опять острота от Шахаба. Иранец мощно пробил в ворота – Панькив был готов к такому выстрелу и перевел мяч на угловой, который стал результативным для хозяев.

После подачи с углового мяч в собственные ворота отправил Бабогло – 2:0.

Замечательный прострел в штрафную от Лебеденко на который откликнулся Бенито и мощно пробил бильярдным ударом в угол ворот – немного точности не хватило игроку "Олимпика".

Бабогло стал настоящим неудачником первого тайма. Игрок "Александрии" сыграл рукой в ​​собственной площадке – пенальти и желтая карточка для Бабогло.

К 11-метровой отметке подошел Зотько, который вчера, 3 октября, стал отцом и уверенно переиграл голкипера – 3:0.

В компенсированное арбитром время Банада еще больше усложнил "Александрии" работу – красная карточка. Игрок гостей в борьбе с соперником сыграл слишком грубо и покинул поле.

Под контролем хозяев

Под полным контролем "Олимпика" начался второй тайм. Опасную атаку создали гости, но Кичак уверенно забрал мяч в руки.

Завийский откликнулся на передачу в штрафную, но удачно не сориентировался в этой атаке и нанес легкий удар прямо в руки Панькива.

Задерака вышел один на один, но Кичак вышел победителем в этом противостоянии. Голкипер выбил мяч прямо в ноги Ситало, который легко перевел мяч в сетку ворот и сократил счет – 3:1.

Во втором тайме футболисты "Олимпика" позволили сопернику раскованнее чувствовать себя на футбольном поле. Ксенз одним финтом обыграл четырех игроков гостей и отдал передачу на Лебеденко, но защитник "Александрии" удачно сыграл на опережение и разрядил остроту.

На 74-й минуте прекрасная возможность сократить до минимума была у Третьякова, но реализовать опасный штрафной ему не удалось – мяч уверенно отразил Кичак.

"Александрия" не оставляла надежд закрутить интригу до максимального, создавая опасные атаки у ворот "Олимпика".

На 90+2 минуте Лебеденко сфолил в своей штрафной – пенальти. К отметке подошел Гречишкин, разведя мяч и голкипера по разным углам ворот – 3:2.

Итоговый счет встречи – 3:2. Победа позволила прервать безвыигрышную серию "Олимпика" в матчах против "Александрии".

Олимпик – Александрия видеообзор