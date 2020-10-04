Одним из центральных матчей чемпионата Италии в воскресенье, 4 октября, стало противостояние римского "Лацио" и миланского "Интера". Матч оказался боевым и закончился вничью 1:1.

Лацио – Интер 1:1

Голы: Милинкович – Савич, 55 – Мартинес, 30

Удаление: Иммобиле, 70 – Сенси, 87

"Интер" этот сезон начал с двух подряд побед. Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов пытался продолжить эту серию в матче против "Лацио". Римский клуб же пытался победить, чтобы извиниться перед болельщиками за унизительное поражение в предыдущем туре против "Аталанты" украинца Руслана Малиновского.

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Именно игроки "Лацио" первыми создали опасный момент (хотя это была почти середина первого тайма). Луис Альберто получил мяч перед штрафной, после чего мощно пробил в верхний угол ворот. Ханданович оказался готовым к такому развитию событий.

Здесь стоит отметить, что матч состоялся в обед, когда довольно ярко светило солнце именно в лицо Хандановичу. Поэтому на первый тайм вратарь "Интера" вышел в кепке.

Гости на это ответили моментами Лаутаро Мартинеса. Но если в прошлый раз нападающий пробил мимо ворот, то уже следующий раз его удар был значительно прицельнее. Стракоша хоть и задел мяч, но тот под его руками таки залетел в ворота.

Второй тайм тоже начался с момента "Интера". На этот раз пробивал Лукаку. Но лучший игрок Лиги Европы прошлого сезона отправил мяч мимо штанги.

В ответ на это "Лацио" сравнял счет. После подачи с фланга Милинкович – Савич головой отправил мяч в нижний угол ворот.

"Лацио" начало создавать больше моментов, но подвел их Иммобиле. Нападавший оказался на газоне после столкновения с Видалем. Игрок подошел извиниться, зато форвард римлян отмахнулся от него, нанеся удар в лицо. на поле сразу вспыхнула схватка, а Иммобиле был удален.

Вырвать победу "Интер" мог после удара Брозовича. После его удара и небольшого рикошета мяч полетел в угол ворот, но ударился о штангу.

Доигрывали матч команды в равных составах. Смысле пытался вбросить мяч из аута. Ему мешал Габаррон. Игрок "Интера" отмахнулся от него, попав ему по подбородку. Римлянин сразу упражнений на газон, а в Смысле получил желтую карточку, которая стала для него второй в этом матче.

"Интер" и "Лацио" играют вничью. Таким результат в пользу "Аталанты". Команда Малиновского разгромила "Кальяри" 5:2. И закрепилась на первом месте.

Видеообзор матча Лацио – Интер