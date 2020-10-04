4 октября в 1/8 финала Ролан Гаррос первыми среди женщин сыграли свои матчи фаворитки турнира Симона Халеп и Кики Бертенс. Обе теннисистки неожиданно уступили своим менее именитым соперницам.

Первым запуском на корт состоялся матч Кики Бертенс. Нидерландка встречалась с итальянкой Мартиной Тревизан (№159 WTA), которая с каждым выходом на корт во Франции не перестает удивлять своих соперниц, пишет 24 канал.

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Провал фавориток

Итальянка в двух сетах не оставила шансов более опытной сопернице – 6:4, 6:4. Тревизан прекрасно воспользовалась не слишком удачной игрой нидерландки и смогла взять 6 геймов на подаче соперницы.

Итальянка сделала на несколько невынужденных ошибок в матче меньше – 27. В сравнении у Бертенс – 32. Значительное преимущество в матче имела в показателе виннеров. У Тревизан их 22, а у ее соперницы лишь 13.

26-летняя итальянская теннисистка только второй раз в жизни играет в основе турниров Большого Шлема. В этом году на Australian Open она остановилась уже в первом круге.

В четвертьфинале Тревизан будет соревноваться с Игой Свентек из Польши, которая остановила победное шествие Симоны Халеп.

Неожиданное поражение второй ракетки мира

Второй неожиданностью сегодняшнего игрового дня стало поражение второй ракетки мира Симоны Халеп. Ига Свентек в двух сетах победила румынку – 6:1, 6:2. Симона в течение матча отдала четыре гейма на своей подаче.

Самые длительные розыгрыши теннисисток были в третьем и пятом геймах второго сета. Во втором гейме Свьентек трижды отыгрывала брейк-пойнт у соперницы, но все же гейм остался за румынкой. А вот пятый гейм был одним из самых длинных на Ролан Гаррос среди женщин – 5 брейк-пойнтов. Польская теннисистка сыграла безупречно в матче, ни одной двойной ошибки в матче. Симона запомнилась своим характером, за матч она смогла сыграть 10 из 14 брейк-пойнтов.

Халеп не смогла повторить даже достижения 2019 года, когда она играла в четвертьфинале Ролан Гаррос. Теннисистка из Румынии побеждала на кортах Парижа в 2018 году, а в 2014-м и 2017-м – играла в финале.