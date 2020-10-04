Лидер АПЛ "Лестер" потерпел неожиданное поражение от "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. Соперник луганской "Зари" в Лиге Европы был разгромлен 3:0.

Лестер – Вест Хэм 0:3

Голы: Антонио, 14, Форнальс, 34, Боуэн, 83

До этого матча "Лестер" имел три подряд победы. Команда, в том числе победила на выезде "Манчестер Сити", забив пять голов. Но после этого пропустила трижды в домашней игре против "Вест Хэма".

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За этот матч "Лестер" не показал ничего, чтобы выиграть. Зато "молотобойцам" удалось выйти вперед на 14-й минуте, когда Антонио разыграл с партнером штрафной, а после этого побежал открываться в штрафную площадку. Навес Крессвелла нашел его именно там, и с острого угла нападающий головой отправил мяч в ворота.

Крессвелл стал соавтором и второго гола. Именно защитник мощно выбил мяч со своей половины поля вперед. Как раз туда, где находился Форнальс. И ни одного игрока "Лестера".

Во втором тайме "Лестер" мог пропустить третий гол после удара Райса. Но "лисов" выручила перекладина, после чего мяч вылетел в поле.

Но все же третий гол "Лестер" пропустил. Очередная ошибка защитников, и Боуэн реализовал выход один на один.

То, что это был не день "Лестера", подтвердила и концовка матча. Варди не сумел реализовать выход на ворота "Вест Хэма". А когда Барнс таки забил, то взятие ворот отменили после просмотра VAR.

Что касается Андрея Ярмоленко, то украинец весь матч провел в запасе. На поле он так и не вышел.

Видеообзор матча Лестер – Вест Хэм