4 октября в 1/8 финала Ролан Гаррос Элина Свитолина встретилась с очень неудобной соперницей из Франции Каролин Гарсиа. Украина показала высокий уровень тенниса и просто не оставила шансов сопернице на победу.

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. Украинка в двух сетах одолела соперницу из Франции, пишет 24 канал.

Вот так: Шанс для Свитолиной: фаворитки турнира сенсационно покинули Ролан Гаррос

Элина Свитолина (Украина) – Каролин Гарсиа (Франция) 2:0 (6:1, 6:3)

Свитолина очень уверенно начала поединок против неудобной соперницы. Украинка уверенно действовала на собственной подаче и взяла два гейма на подаче соперницы – 3:1. Свитолина отыграла несколько брейк-пойнтов, но француженка заиграла острее с задней линии и заставила Элину отдать свою подачу.

Свитолина взяла еще три гейма подряд, два из них на подаче Гарсии – 6:1. Несомненное преимущество украинки. Четыре брейка она сделала в этой партии при одном неудачном гейме на своей подаче.

Элина показала высокий уровень тенниса. Она выиграла на первом приеме – 75% очков против мизерных 18% у теннисистки из Франции.

Игра в первой партии совсем не клеилась у Гарсии – 18 невынужденных ошибок, которыми прекрасно воспользовалась первая ракетка Украины.

Второй сет начался по сценарию первой партии. Свитолина под "ноль" взяла первый гейм. Второй гейм украинка также оставила за собой. Элина сделала пятый брейк подряд – невероятная игра Украинки в 1/8 финала Ролан Гаррос.

Шестой брейк подряд от Свитолиной. Похоже, Гарсиа была совсем неподготовленной к матчу против украинки. Самым длинным в исполнении теннисисток был пятый гейм. У Гарсии прошел эффектный прием навылет, но Свитолина подала две подряд великолепных подачи по центру и сделала счет – 4:1.

Гарсия несколько сократила счет до 4:2, но Элина в следующем гейме увеличила преимущество и пошла подавать на матч. Но украинской теннисистке удалось взять лишь один розыгрыш, а Каролин оставила гейм за собой – 5:3, французская теннисистка решила не покидать корт без боя. Болельщики на трибунах лишь добавляли уверенности в каждом ударе Гарсии.

Но Свитолиной таки удалось взять решающий гейм в свою пользу – 6:3. Элина Свитолина вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос.