У гравців збірної України Тараса Степаненка та Андрія Пятова виявили коронавірус. Перед тим вони зіграли за "Шахтар" проти "Десни". Хімік виграв Кубок України з баскетболу. Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал "Ролан Гаррос" Такими були головні новини спорту в неділю, 4 жовтня

Коронавірус в Степаненка та Пятова

У двох гравців донецького "Шахтаря" – Тараса Степаненка та Андрія Пятова – виявили коронавірус. Інфекція також у ще двох працівників клубу. У "Шахтарі" заявили, що команда у повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря. У понеділок, 5 жовтня, та в четвер, 8 жовтня, команда проведе повторне тестування.

Варто відзначити, що в понеділок, 5 жовтня, збірна України повинна відправитися до Франції. Там 7 жовтня у неї запланований товариський матч проти тамтешньої збірної. І в заявці одразу дев'ять гравців "Шахтаря".

Окрім того, Степаненко та Пятов зіграли у Чернігові проти "Десни".

Результати матчів УПЛ

Сам матч "Десни" проти "Шахтаря" закінчився внічию. "Гірники" врятувалися від поразки завдяки джокеру – Дентіньо вийшов на заміну та забив мало не першим дотиком до м'яча.

Зіграли внічию в "Динамо" та "Зоря". На гол Кочергіна кияни відповіли влучним ударом Вербіча.

Загалом 5-й тур УПЛ виявився доволі багатим на нічиї – аж п'ять в семи матчах. Тож перемогли два клуби. Перший – "Олімпік" в матчі проти "Олександрії". Шахаб забив свій четвертий гол в УПЛ в цьому сезоні, донеччани перемагали 3:0, але мало не зіграли внічию. "Олександрія", граючи у меншості, зуміла забити двічі. Але на більше сил не вистарчило.

Переміг і "Колос". Все завдяки суперечливому пенальті на 90+5 хвилині. Фол Сагуткіна проти Ільїна був, але за межами штрафного майданчика. А ще в цьому матчі тренер "Колоса" Костишин був змушений провести три вимушені заміни ще у першому таймі до 25-ї хвилини.

Світоліна вийшла у чвертьфінал "Ролан Гаррос"

В 1/8 фіналу "Ролан Гаррос" Еліна Світоліна зустрілась з дуже незручною суперницею з Франції Каролін Гарсіа. Але француженка нічого не змогла протиставити українці, поступившись з розгромним рахунком.

Натомість вилетіли інші фаворитки турніру – Сімона Халеп та Кікі Бертенс. Обидві тенісистки несподівано поступились своїм менш іменитим суперницям.

"Хімік" здобув Кубок України з баскетболу

Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу у 2020 році подарував справжню інтригу до фінальної сирени. За 16,9 секунди до кінця матчу "Дніпро" перемагав "Хімік" 77:75. Та влучний дальній кидок Марченка із сиреною приніс перемогу южненцям. А з ним трофей.

Дубль Яремчука, перемоги Ярмоленка та Маліновського

Гравці збірної України по різному провели вікенд перед прибуттям до головної команди. Найкращий настрій має бути у Романа Яремчука. Нападник оформив дубль, а його команда перемогла 5:1.

Доволі несподівану перемогу здобув і "Вест Хем" Андрія Ярмоленка. "Молотобійці" на виїзді обіграли "Лестер", який до цього не програвав в АПЛ. правда сам Ярмоленко весь матч провів на лаві запасних.

З розгромним рахунком перемогла і "Аталанта" Руслана Маліновського. Правда українець теж не потрапив до стартового складу, і на поле вийшов лише у другому таймі.

Виклик Коноплі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив викликати ще одного дебютанта. Ним став захисник "Десни" Юхим Конопля. Тож замість молодіжної збірної, гравець відправиться до головної.

Результати топ-матчів неділі

"Лаціо" та "Інтер" не змогли виявити сильнішого – нічия 1:1. Команди догравали матч 10 на 10.

"Манчестер Юнайтед" зазнав принизливої поразки вдома від "Тоттенхема" 1:6. До сьомої хвилини матчу рахунок був 1:2. Сон та Кейн оформили дубль. На 28-й хвилині Марсіяль отримав червону картку.