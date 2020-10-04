4 октября "Динамо" и "Заря" сошлись в центральном матче 5 тура УПЛ. Матч завершился результативной ничьей.

Динамо – Заря 1:1

Голы: Вербич, 72 – Кочергин, 65

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На этой неделе киевляне оформили выход в групповой этап Лиги чемпионов, а затем узнали своих будущих соперников в главном клубном евротурнире. "Черно-белые" в минувшую пятницу также получили оппонентов по групповому раунду Лиги Европы.

В предыдущем туре подопечные Мирчи Луческу уверенно разобрались с "Минаем" (4:0), а "Заря" разгромила ПФК "Львов" (5:0). В прошлом чемпионате киевляне дважды обыграли "Зарю", в то время как "черно-белые" один раз одолели киевский клуб. Еще в одном поединке была зафиксирована ничья.

В первом тайме можно отметить лишь один опасный момент у "Динамо" – после обрезки Юрченко Де Пена сделал рывок в штрафную и нанес удар – Шевченко в падении ногой отбил мяч.

После перерыва луганчане открыли счет во встрече – после передачи Кабаева Кочергин принял мяч перед штрафной и нанес сильный удар – Бущан задел мяч, но не сумел отбить.

Видео гола Кочергина

"Динамо" сравняло счет на 75-й минуте. После передачи Де Пени Вербич финтом Зидана обыграл Абу Ханну и вышел один на один с Шевченко. С первой попытки словенец голкипера не пробил, но затем отправил мяч в ворота.

Видео гола Вербича

На 78-й минуте "Заря" могла вырвать победу в матче. После заброски в центр штрафной "Динамо" Перович, оставшийся без опеки, не попал в ворота.