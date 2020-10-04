Ковалевский "Колос" в воскресенье, 4 октября, сыграл против "Мариуполя" матч УПЛ. Победу команда одержала, реализовав пенальти за нарушение, которого не было в штрафной площадке.

Колос – Мариуполь 1:0

Гол: Ореховский, 90+6 (пен)

Для "Мариуполя" это был 11-й день вне дома. Команда отправилась в турне по Украине на матчи чемпионата и Кубка. И в игре против "Колосса" чувствовалась определенная истощенность.

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Обе команды в целом создали мало моментов в первом тайме. А стартовые 25 минут матча запомнились лишь тем, что наставнику хозяев Руслану Костышину пришлось провести сразу три замены из-за повреждений игроков. Поле вынужденно покинули Антюх, Смирный и Новак.

Что касается голевых моментов, то можно вспомнить лишь удар Стасюка, когда мяч рикошетом от Топалова чуть не влетел в угол ворот. Острыми же выпадами команды обменялись едва ли не перед свистком на перерыв – на удар Костышина гости ответили ударом Сикана.

Второй тайм был значительно богаче на удары. В начале Лысенко после перехвата в центре поля дошел до штрафной площадки без сопротивления со стороны соперников и мощно пробил. Азовцев спасла перекладина. Впоследствии поперечина ворот помогла им, когда головой после подачи с углового пробивал Петров.

Матч приближался к окончанию без забитых голов. Но все испортил арбитр Виктор Копиевский. Он грубо ошибся уже в компенсированное время. Сагуткин сбил Ильина, который врывался в штрафную площадку. Фол был, но за пределами штрафной. Но арбитр назначил пенальти. Именно его и реализовал Ореховский, который и принес победу "Колосу".

Видео нарушения и гола Ореховского с пенальти

Благодаря этой победе "Колос" поднялся на третье место, потеснив оттуда "Шахтер" и "Десну". Эти команды перед этим сыграли вничью 2:2.