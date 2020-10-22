Донецкий "Шахтер" сенсационно обыграл на выезде "Реал" в матче Лиги чемпионов. Боксер Василий Ломаченко перенес операцию – матч против Лопеса он провел с повреждением. Сборная Украины по хоккею осталась без главного тренера. Такими были главные новости спорта в среду, 21 октября

Сенсационная победа "Шахтера" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с сенсации. "Горняки" на выезде обыграли мадридский "Реал". Еще в первом тайме украинская команда сумела забить три гола. Во втором тайме "Реал" отличился трижды. Третий раз мяч в ворота Трубина влетел уже в компенсированное арбитром время. Но после просмотра VAR, взятие ворот не засчитали.

Как это было: "Шахтер" сенсационно победил на выезде "Реал", забив три гола: видео

С остальными результатами можно ознакомиться по ссылке.

Травма Ломаченко

В среду стало известно, что Василий Ломаченко перенес операцию. Боксер еще перед боем получил повреждение, из-за чего неделю не мог проводить спарринги. Однако согласился на бой. Его менеджер Эгис Климас заявил, что если бы этот бой не состоялся, то Ломаченко готов был завершить карьеру.

Теперь же после операции он не сможет боксировать как минимум до января 2021 года.

Но не все верят в травму Ломаченко. В Лопеса вообще заявили, что американец вышел на этот бой с тремя травмами.

И еще о бое Ломаченко – Лопес. Арбитр встречи Джули Ледерман отдала украинцу только один раунд – одиннадцатый. Остальные раунды она отдала Лопесу. Такой подсчет возмутил Эгиса Климаса. И он заявил, что ее больше не будет в боях его клиентов.

Сборная Украины по хоккею осталась без тренера

Главный тренер сборной Украины по хоккею Сергей Витер подал в отставку.

Он также был главным тренером и "Донбасса". В этом клубе он тоже больше не главный тренер команды – его перевели на должность спортивного директора. Витер будет отвечать за селекцию.

Дата боя Выхриста

Непобедимый украинский боксер Виктор Выхрист проведет четвертый бой на профессиональном ринге. Украинский супертяжеловес встретится с поляком Камилом Соколовским. Бой Выхриста с Соколовским состоится в субботу, 31 октября. Поединок пройдет в Берлине (Германия).