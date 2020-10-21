Американская сторона Теофимо Лопеса оперативно отреагировала на травму правого плеча и операцию Василия Ломаченко. Команда американца заявила, что Теофимо вышел на ринг против украинца с тремя повреждениями.

Украинец Василий Ломаченко был вынужден выйти на ринг против Теофимо Лопеса с серьезной травмой правого плеча. А вот после боя украинский боксер был прооперирован. Команда американца быстро среагировала на такую информацию и заявила, что Лопес так вообще вышел на поединок с тремя травмами. Об этом в комментарии The Ring рассказал менеджер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса Дэвид Макуотер.

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Реакция команды Лопеса

Американская сторона в ответ заявила, что Лопес вышел на бой еще более травмированным, чем его соперник Ломаченко. В Теофимо было сразу три травмы, которые он получил при подготовке к поединку против украинца в тренировочном лагере.

"Можно сказать лишь одно, если Ломаченко травмировал плечо, то это произошло не из-за его выброшенных ударов. Кстати, Теофимо вышел на ринг против украинца, но не был на все 100% здоровым", – сказал менеджер Лопеса.

В тренировочном процессе американец повредил плечо и голеностоп. Сложно при интенсивной подготовке завершить тренировку абсолютно безо всяких травм. Также в день боя Лопесу провели физиотерапию на травмированном запястье.

Добавим, что у Ломаченко уже были проблемы с правым плечом в мае года в поединке против Хорхе Линареса. Тогда украинец тоже лег на операционный стол. На этот раз Ломаченко придется пропустить три месяца тренировок.