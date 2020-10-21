Сборная Украины по хоккею осталась без главного тренера. Наставник команды Сергей Витер подал заявку об отставке.

Сергей Витер работу в сборной Украины сочетал с роботой в хоккейном клубе "Донбасс". Однако после того, как команда не смогла завоевать золотые медали УХЛ, он лишился и этой должности.

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Как говорится на официальном сайте "Донбасса", Сергей Витер переведен на должность спортивного директора клуба. Там он будет заниматься селекционной работой.

Кто возглавит сборную Украины вместо Сергея Витера – пока неизвестно. Как и то, кто будет главным наставником "Донбасса".

Сергей Витер возглавил сборную Украины в июне 2019 года. На этом посту 45-летний специалист заменил Андрея Срюбко.