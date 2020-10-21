Украинский боксер Василий Ломаченко был прооперирован после проигранного боя против Теофимо Лопеса. Украинец с травмой плеча вышел на ринг против американца.

19 октября Ломаченко перенес операцию на правом плече в Лас-Вегасе. На восстановление украинца уйдет более двух месяцев. Об этом сообщает Yahoo Sport.

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Операция Ломаченко

За 6 недель до поединка против Лопеса в США Ломаченко обращался к врачу Нилу Эльаттрахе с проблемой плеча.

По словам врача, когда Ломаченко прилетел из Украины на последний этап подготовки к бою, то у него обострились проблемы с плечом. Василий сильно повредил ротаторную манжету и отколол часть хряща. О такой травме врачи даже не могли подумать.

Что такое ротаторная манжета? Образована сухожилиями четырех мышц: надвесного, подвесного, подлопаточного и малого круглого. Ротаторная манжета соединяет плечевую кость с лопаткой, помогая поднимать и вращать руку.

Врач Нил добавил, что такая травма давала Ломаченко нормально продолжать подготовку к бою, но травма напомнила о себе уже непосредственно во время самого поединка против Лопеса.

Нил успокоил всех болельщиков относительно прогнозов восстановления украинского боксера. Примерно до конца января нового года Василий будет вынужден следовать рекомендациям врача и не начинать тренировки. Проблем с возвращением на ринг Ломаченко не должно возникнуть.

Добавим, что у Ломаченко уже были проблемы с правым плечом в мае года в поединке против Хорхе Линареса. Тогда украинец тоже лег на операционный стол.

Отметим, что бой между Ломаченко и Лопесом длился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три своих чемпионских пояса.