Василий Ломаченко уступил в бою за звание абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопесу. Американец победил единогласным решением судей.

Бой длился все 12 раундов. И до окончания поединка не было известно, кому отдадут предпочтение судьи.

Напомним: Ломаченко проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира

Все три арбитра отдали предпочтение Лопесу. Их оценки – 117: 111, 119: 109 и 116: 112.

Ломаченко на записках арбитров победил в одном раунде – одиннадцатом. В этом раунде все трое арбитров отдали победу украинцу. В еще двух раундах – восьмом и десятом – Ломаченко победил по мнению двух арбитров. Они тоже пошли в актив украинцу.

При этом с первого по седьмой раунд на записках судей побеждал именно Лопес.

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Стоит добавить, что Джули Ледерман отдала Лопесу 11 из 12 раундов. И у нее получилось 119:109. Такое решение возмутило известного журналиста Майка Коппинджера. Он усомнился в том, что она и впредь будет судить чемпионские бои. По его словам, Ломаченко выиграл четыре раунда с восьмого по одиннадцатый.