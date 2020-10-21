В среду, 21-го октября, состоялись очередные матчи 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Результаты и видео поединков – в материале Спорт 24.

Зальцбург – Локомотив 2:2

Голы: Собослай, 45, Юнузович, 50 – Эдер, 19, Лисакович, 75

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Зальцбург – Локомотив видеообзор

Реал – Шахтер 2:3

Голы: Модрич, 54, Винисиус, 59 – Тете, 29, Варан, 33 (авт), Соломон, 42

Реал – Шахтар видеообзор

Аякс – Ливерпуль (матч начался в 22: 00)

Бавария – Атлетико (матч начался в 22: 00)

Интеря – Боруссия М (матч начался в 22: 00)

Манчестер Сити – Порту (матч начался в 22: 00)

Мидтьюлланн – Аталанта (матч начался в 22: 00)

Олимпиакос – Марсел (матч начался в 22: 00)