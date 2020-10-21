Непобедимый Выхрист проведет очередной бой: дата и соперник
Непобедимый украинский боксер Виктор Выхрист проведет четвертый бой на профессиональном ринге. Украинский супертяжеловес встретится с поляком Камилом Соколовским.
О том, что Виктор Выхрист сразится с Камилом Соколовским сообщает промоутерская компания EC Boxpromotion.
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Бой Выхриста с Соколовским состоится в субботу, 31 октября. Поединок пройдет в Берлине (Германия).
Регламентом поединка предусмотрено шесть раундов.
Как Выхрист выступает на профи-ринге
Виктор Выхрист дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2020 года. Он за 55 секунд брутально нокаутировал белоруса Андрея Мазаника.
Во втором поединке на профессиональном ринге Виктор нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова. Третий бой украинца также завершился досрочно.
20-го сентября Выхрист в Днепре нокаутировал лучшего боксера Испании – Габриэля Энгуему. Бой завершился в третьем раунде.