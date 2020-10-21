Непобедимый украинский боксер Виктор Выхрист проведет четвертый бой на профессиональном ринге. Украинский супертяжеловес встретится с поляком Камилом Соколовским.

О том, что Виктор Выхрист сразится с Камилом Соколовским сообщает промоутерская компания EC Boxpromotion.

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Бой Выхриста с Соколовским состоится в субботу, 31 октября. Поединок пройдет в Берлине (Германия).

Регламентом поединка предусмотрено шесть раундов.

Как Выхрист выступает на профи-ринге

Виктор Выхрист дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2020 года. Он за 55 секунд брутально нокаутировал белоруса Андрея Мазаника.

Во втором поединке на профессиональном ринге Виктор нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова. Третий бой украинца также завершился досрочно.

20-го сентября Выхрист в Днепре нокаутировал лучшего боксера Испании – Габриэля Энгуему. Бой завершился в третьем раунде.