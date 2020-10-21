Любители бокса могли больше не увидеть поединки с участием украинского боксера Василия Ломаченко. Украинец был серьезно настроен, чтобы завершить карьеру, если бой против Теофимо Лопеса не состоялся бы вовремя.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас прокомментировал травму Ломаченко перед поединком против американца Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Об этом сообщает ESPN.

К теме: Ломаченко сделали операцию – украинец с серьезной травмой плеча дрался с Лопесом

О травме Ломаченко

Еще находясь в Украине Ломаченко почувствовал резкую боль в области правого плеча. Команда украинца быстро среагировала и отправила Василия на обследование к врачу Нилу Ельаттрахе.

После полного обследования врач назначил Ломаченко лекарство. Из-за лечения по подготовке Василия вылетела целая неделя тренировочного процесса.

Перед лечением правого плеча команда украинца предупредила добровольную антидопинговую ассоциацию и Атлетическую комиссию штата Невада о лекарствах, которые будет принимать Ломаченко.

Категорическая позиция украинца

После лечения боль позволила Ломаченко возобновить подготовку к бою против Лопеса, но на одного из спаррингов травма вновь напомнила о себе. Отец и коуч Анатолий Ломаченко предложил команде перенести бой, чтобы Василий мог полноценно восстановиться от повреждения.

Василий сказал, что не откажется от боя и дал понять команде, если он не выйдет на ринг, то завершит карьеру,

– заявил менеджер украинца.

Менеджер подчеркнул, что травма не является оправданием в поражении Ломаченко в бою против Лопеса. Украинская сторона хотела бы провести бой-реванш против американца, но не знают, на такое предложение согласится Теофімо.

О реванше

Ранее сообщалось, что Лопес не слишком заинтересован в реванше. По словам американца, он не понимает зачем организовывать бой-реванш, если он уже в первом поединке нанес поражение Ломаченко. По его мнению, второй бой завершится с аналогичным результатом, как и первый поединок.

В контракте поединка опция о бое-реванше не была прописана. Промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, если бой-реванш будет организован, то лишь после окончания пандемии коронавируса. Когда люди пройдут вакцинацию и могут посетить поединок.

Интересно! Лопес выбросил вдвое больше ударов, чем Ломаченко: 659 против 321. 183 удары Теофимо достигли цели, Ломаченко попал 141 раз. Процент попаданий Ломаченко – 44%, у Лопеса – 28%. 20 раз Ломаченко пробил по корпусу, 34 раза Лопес.