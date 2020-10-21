Донецкий "Шахтер" в матче против "Реала" в Лиге чемпионов в первом тайме забил три гола.

Открыл счет в этом матче Тете. Хотя почти вся заслуга в этом голе – на Корниенко. Защитник обыграл сразу трех соперников, в последний момент отбросил мяч на партнера, и уже Тете пробил по воротам. Мяч пролетел между ног Варана и залетел в угол ворот. Это произошло на 29-й минуте.

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Видео гола Тете

На 33-й минуте счет на табло уже было 0:2. Очередная атака "Шахтера", удар Тете с угла штрафной. Куртуа отбил этот мяч. Но Варан в борьбе с Дентиньо протолкнул мяч в собственные ворота.

Видео автогола Варана

А на 42-й минуте "Шахтер" уже громил соперника. И снова Тете получил мяч. Правда, на этот раз по центру. Но против него был Марсело. Поэтому бразилец сбросил пяткой под удар партнеру. Им оказался Соломон, который отправил мяч в угол ворот.