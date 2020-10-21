Менеджер Эгис Климас, который является менеджером украинского боксера Василия Ломаченко, снова жалуется на судью в поединке Ломаченко – Лопес. Он заверил, что она больше не будет судить бои его клиентов.

Менеджер заявил на все 100%, что Джули Ледерман не будет судить в поединках за участие его боксеров, пока он будет работать в боксе. Об этом сообщает ESPN.

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Резкое заявление менеджера

Егис Климас задал себе вопрос, возможно, Ледерман вообще нужно отстранить от судейства после того, которые она записки показала после боя Ломаченко – Лопес. Отметим, она стала единственной судьей, которая отдала Ломаченко только один раунд.

Еще до поединка Климас был против назначения Ледерман одной из судей боя против американца. Команда Ломаченко просила, чтобы в бою с Лопесом не работали судьи из Калифорнии, где тренировался украинец и из Нью-Йорка, где родился Лопес. Но никто не прислушался к просьбе украинской стороны и назначил Ледерман, которая представляет Нью-Йорк.

Недовольство украинской стороны

Не только Климас недоволен решением Ледерман. Ранее промоутер украинца Боб Арум тоже высказался относительно неправильного решения Джулии.

Все трое судей решили, что победил Лопес, однако их оценки существенно отличались. Особенно всех поразила судья-женщина Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофімо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й.

Многие эксперты возмутились таким подходом, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим преимуществом Лопесу.

Отметим, что бой между Ломаченко и Лопесом длился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три своих чемпионских пояса.