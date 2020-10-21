Одиозный боксер Иван Редкач не пропускает мимо ни одной информации, касающейся его земляка Василия Ломаченко. На этот раз он прокомментировал травму Василия и назвал все выдумками и ложью в чистом виде.

Иван Редкач вызложил большой пост в своем Instagram-аккаунте, в котором жестко раскритиковал информацию о травме Ломаченко. Он заявил, что команда Василия придумывает оправдания, которые объяснили бы поражение Ломаченко в бою против Лопеса.

К теме: Ломаченко сделали операцию – украинец с серьезной травмой плеча дрался с Лопесом

Жесткая критика от Редкача

"Похоже больше на чистую ложь, чем на весомые доводы относительно проигрыша. Очевидно, что вместо того, чтобы пересмотреть свой бой и работать над ошибками, Василий и его команда придумывают причины и оправдания поражения. Мы все прекрасно видели, как Василий отжимался на кольцах, ходил на руках, по воде, на чем только можно и как только можно во время своего подготовительного лагеря", – написал боксер.

Редкач вспомнил и слова Василия перед боем. Который говорил, что отлично себя чувствует, нет никаких травм и готов к поединку так, как никогда еще не был. Поэтому информацию о том, что Ломаченко дрался с американцем с серьезной травмой плеча назвал полной ложью.

Он отметил, что если это была правда о повреждении боксера, то куда смотрела команда Ломаченко. Она выпустила на ринг против серьезного соперника травмированного боксера, такой шаг со стороны команды просто бессмысленный.

Что это... клоунада? Плевок в лицо всему бокса? Плевок и улыбка над фанатами? Или амбиции большого мальчика, который не слушается своего отца? Это просто цирк, хотя даже не смешно, а низко,

– заявил Редкач.

Редкач вспомнил ситуацию с Мэнни Пакьяо, который мог сесть в тюрьму или большой штраф за то, что скрыл информацию о травме плеча перед боем с Флойдом Мейвезером.

Неприязнь Редкача